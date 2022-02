Putin se še noče srečati z Bidnom

V nadaljevanju preberite:

V predlogu francoskega predsednika Emmanuela Macrona o novem vrhu med Bidnom in Putinom so predvidene razprave o varnosti in strateški stabilnosti Evrope, čeprav je že ukrajinsko vodstvo, ki ne more upati na odkrito vojaško pomoč ZDA ali severnoatlantske vojaške zveze, zahtevalo sodelovanje pri vseh pogovorih o svoji državi. Rusija je odrekla Ukrajini pravico do članstva v Natu, zahtevala pa tudi umik njegovih vojakov iz držav članic, ki so postale del zavezništva po letu 1997.