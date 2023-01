Putin še vedno trdi, da gre vse po načrtu

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Danes so se začele skupne rusko-beloruske vaje vojnega letalstva, ki bodo trajale do konca meseca. Že včeraj so beloruski opozicijski spletni mediji, ki so v domovini prepovedani, poročali, da so zaradi vaj v Belorusijo pripeljali vsaj osem ruskih lovcev in štiri vojaška transportna letala.

Zaradi dogajanj v svoji severni sosedi je Ukrajina okrepila obrambo severnih meja, čeprav trenutno nihče ne napoveduje, da bo Rusija spet napadla prek ozemlja Belorusije, ki s svojimi vojaškimi silami v tem konfliktu sicer ne sodeluje. A to ne pomeni, da Moskva ne načrtuje nove ofenzive, so prepričani v Kijevu. Včeraj je vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Andrij Jusov izjavil, da »sovražnik pripravlja različne scenarije, hkrati pa širi dezinformacije, da bi nas zmedel«. Ena od njih je po njegovih besedah tudi desant na Odeso, ki »se glede na sedanje razmere zdi povsem samomorilski za sovražnika, a do zdaj smo že videli tudi druge podobne samomorilske poteze«.

Ker Rusija ne bo popustila, Ukrajina potrebuje še več zahodne vojaške pomoči, je dejal Jusov. V zadnjih dnevih je kar nekaj zahodnih ukrajinskih zaveznic obljubilo, da bodo Ukrajincem dostavile še več sodobne oborožitve, na ameriški televiziji CNN pa so poročali, da je Ukrajina postala pravi poligon za preizkušanje novega zahodnega orožja.

Ko so danes tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova vprašali, kako Moskva ocenjuje nove zahodne obljube, da bodo Ukrajini dostavili še več sodobne oborožitve, kakor so britanski tanki challenger 2, je ta odgovoril: »zelo negativno«. Potem pa je dodal, da »ti tanki gorijo in bodo goreli, tako kot vsi ostali«. Zagotovil je, da ta zahodna vojaška pomoč nikakor ne bo vplivala na potek ruske »posebne operacije«. »Velika Britanija in druge države, Poljska in druge, ki zdaj govorijo o svojih načrtih, da bodo Ukrajini dostavile novo, bolj tehnološko izpopolnjeno orožje, nimajo možnosti, da bi spremenile razmere na terenu. Tega bi se morale zavedati,« je izjavil Peskov.

Njegov šef je včeraj v pogovoru za rusko državno televizijo povedal, da je »dinamika vojaške operacije v Ukrajini uspešna«. Po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina gre vse po načrtih obrambnega ministrstva in generalštaba oboroženih sil. Sicer pa glavni boji še vedno potekajo v tako imenovani Doneški ljudski republiki, ki jo hočejo ruske sile v celoti »osvoboditi«.

Nevarnost novih raketnih napadov

Kar nekaj dni je potekala besedna vojna med Moskvo, kjer so trdili, da so ruske sile v celoti zavzele Soledar, in Kijevom, kjer so zagotavljali, da ukrajinska vojska še vedno brani to rudarsko mesto. Ukrajinski novinar Jurij Butusov je objavil informacijo, da so se morali branilci iz stanovanjskih četrti Soledarja umakniti že pred enim tednom. »Moramo priznati, Soledar je bil poraz,« je zapisal na svojem facebooku.

Ukrajinskim oblastem je novinar svetoval, naj bolj pošteno in objektivno informirajo o razmerah na fronti. Odgovor je na istem družbenem omrežju dobil od namestnice ukrajinskega obrambnega ministra Ganne Maljar. Posvarila je vse tiste, ki izkoriščajo velik interes za dogajanja v Soledarju, da bi »si prislužili priljubljenost ali denar«. Po njenih besedah objavljanje informacij o položajih in premikih ukrajinskih sil zgolj koristi sovražniku in škoduje branilcem.

Ukrajina_327 Dan

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sklical sestanek štaba vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske, na katerem so se pogovarjali o nevarnosti novih raketnih napadov na njegovo državo. V enem od zadnjih, ki se je zgodil v soboto, je ruska raketa priletela na stanovanjski blok v Dnepru, v njem pa je po zadnjih podatkih umrlo vsaj 40 ljudi. Zelenski je napad označil za teroristično dejanje, v svojem tradicionalnem večernem video nastopu pa je neposredno nagovoril Ruse in jih opozoril, da bo njihovo »strahopetno molčanje« ob tako grozljivih dogodkih privedlo do tega, da bodo nekoč ti teroristi napadli tudi njih.

O tem, da je civiliste v Dnepru pobila ruska raketa ni dvoma, pač pa je še vedno vprašanje, zakaj je vanj priletela. Zmedo je povzročil svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič, ki je izjavil, da jo je najbrž sestrelila ukrajinska protizračna obramba. Nanj se je doma usul plaz očitkov, na obrambnem ministrstvu so zagotavljali, da orožja za onesposabljanje takšnih izstrelkov nimajo, v Kremlju pa so danes izjavili, da njihova vojska ne napada civilnih ciljev in da so vzrok za tragedijo že pojasnili »visoki ukrajinski uradniki«.