Putin spet o »neizogibnih povračilnih ukrepih«

Ruski predsednik Vladimir Putin je v danes objavljenem videonagovoru dejal, da »tisti, ki poskušajo z zastraševanjem ljudi razdeliti rusko družbo, izkoristiti verska ali domoljubna čustva, ne bodo uspeli«. Dodal je, da so v tem primeru »povračilni ukrepi neizogibni«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V videu, ki ga je objavil Kremelj, je Putin prisegel, da ne bo prizanesel nikomur, ki bo poskušal razdeliti rusko družbo, in obenem poudaril efektivnost ter neomajno zvestobo ruskih preiskovalnih organov.

Putin je rusko prebivalstvo nagovoril ob dnevu preiskovalnih organov, ki ga v Rusiji zaznamujejo danes, in se poklonil ruskim agencijam in drugim državnim organizacijam, vključno z rusko obveščevalno službo FSB.

Preiskovalci izkazujejo brezpogojno pripadnost očetnjavi in njenim ljudem, je še dodal Putin.

Od sredine 70. let prejšnjega stoletja je Putin delal za sovjetsko tajno službo KGB in je bil med letoma 1985 in 1990 nameščen v Dresdnu v tedanji Vzhodni Nemčiji. Preden je postal predsednik, pa je med drugim vodil FSB, naslednico nekdanje sovjetske tajne obveščevalne službe KGB.