Putin: Za zaostrovanje konflikta v Ukrajini odgovoren Zahod

Ruski predsednik Vladimir Putin je v nagovoru o stanju v državi napovedal, da bo Rusija »sistematično« nadaljevala ofenzivo v Ukrajini. Za vojno v Ukrajini in njegovo zaostrovanje je po njegovih besedah »v celoti« odgovoren Zahod, ki da želi »opraviti z Rusijo« in ji zadati strateški poraz, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusija je skušala konflikt v Donbasu rešiti po mirni poti, je v nagovoru tri dni pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino dejal Putin in dodal, da se je zavezanost Zahoda miru izkazala za »goljufijo« in »kruto laž«.

»Naredili smo vse, kar je bilo mogoče, da bi problem rešili po mirni poti, se pogajali o mirnem izhodu iz tega težkega konflikta, toda za našimi hrbti se je pripravljal povsem drugačen scenarij,« je po poročanju BBC dejal Putin.

FOTO: Dmitry Astakhov/AFP

»Ukrajina in Donbas sta postala simbol popolne laži,« je dejal ruski voditelj, ki je obtožil Zahod, da odstopa od »temeljnih sporazumov« in daje »hinavske izjave« ter širi obrambno zvezo Nato.

»Ponavljam: oni so krivi za vojno, mi pa uporabljamo silo, da jo ustavimo,« je dejal zbranim članom obeh domov ruskega parlamenta v prireditvenem centru Gostiny Dvor v Moskvi ter požel velik aplavz.

Cilj Zahoda je po njegovih besedah pripeljati Rusijo do strateškega poraza, »želijo nas za vedno odpraviti«. Opozoril je, da je ogrožen obstoj Rusije. »Zahodne elite ne skrivajo svojega cilja - zadati Rusiji strateški poraz. To pomeni, da želijo z nami enkrat za vselej opraviti,« je dejal Putin.

Družina gleda prenos govora ruskega predsednika. FOTO: Yuri Kadobnov/AFP

»Več kot bo v Ukrajino prispelo orožja dolgega dosega, tem bolj bomo prisiljeni odvrniti grožnjo z naših meja,« je dejal glede dobav zahodnega orožja Ukrajini.

Po njegovih besedah se bo »posebna vojaška operacija«, kot vojno v Ukrajini imenuje Moskva, nadaljevala. »Korak za korakom, previdno in dosledno bomo reševali naloge, ki so pred nami,« je dejal.

Ponovil je trditve, da je v Ukrajini na oblasti »neonacistični režim«. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je Zahod tlakoval pot nacizmu v Nemčiji in »zdaj počne isto v Ukrajini«, je dejal Putin, ki je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa Zahod obtožil, da podpira nacistične milice v Ukrajini.

FOTO: AFP

Ruski voditelj je Zahod tudi obtožil, da si že od 19. stoletja prizadeva odtrgati »zgodovinske dežele« Rusije oziroma »to, kar se zdaj imenuje Ukrajina«, leta 2014 pa da je Zahod financiral revolucijo v Ukrajini, ki je strmoglavila prorusko vlado. To je po njegovih besedah »povzročilo rusofobijo, skrajni nacionalizem«, poroča BBC.

Putin je med drugim spregovoril o posledicah vojne za Rusijo in njeno gospodarstvo, ki da je premagalo vsa tveganja. »Imamo vse, da zagotovimo varnost in razvoj države,« je zagotovil. Ruski BDP v letu 2022 se je zmanjšal za 2,1 odstotka, čeprav so bile napovedi po začetku vojaške operacije v Ukrajini veliko slabše, je poudaril.

Nagovor ruskega voditelja v prireditvenem centru Gostiny Dvor v Moskvi, kjer so zbrani člani obeh domov ruskega parlamenta, prenaša ruska državna televizija.