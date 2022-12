Putin: Zahod želi razdreti Rusijo

Ruski predsednik Vladimir Putin je v današnjem pogovoru za rusko televizijo med drugim obtožil Zahod, da »poskuša razdreti Rusijo«, poročajo tuje tiskovne agencije. Ponovil je, da se je Moskva pripravljena pogajati o pogojih za končanje vojne v Ukrajini.

»Bistvo vsega je politika naših geopolitičnih nasprotnikov, ki si prizadevajo razdreti Rusijo, zgodovinsko Rusijo. Vedno delujejo po načelu 'deli in vladaj'. Naš cilj je nekaj drugega – združiti ruski narod,« je dejal Putin v pogovoru za televizijo Rosija 1.

Ruski predsednik je tako znova uporabil koncept »zgodovinske Rusije«, po katerem naj bi bili Ukrajinci in Rusi en narod, in s katerim spodkopava suverenost Kijeva in upravičuje rusko ofenzivo v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Delujemo v pravi smeri, ščitimo svoje nacionalne interese, interese naših državljanov, naših ljudi,« je še dejal Putin.

Ob tem je znova zatrdil, da se je Moskva »pripravljena pogajati z vsemi udeleženci v tem procesu za iskanje sprejemljive rešitve« za konec konflikta v Ukrajini. Kijev in zahodne zaveznike Ukrajine je obtožil, da zavračajo sodelovanje v pogovorih.

Putin je še izrazil prepričanje, da bodo »zagotovo uničili« najnaprednejše ameriške protiletalske raketne sisteme patriot, ki so jih ZDA obljubile Kijevu ob nedavnem obisku ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega v Beli hiši.