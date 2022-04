Putinov čečenski podizvajalec se šopiri na ukrajinskih bojiščih

V nadaljevanju preberite:

V ruski agresiji na Ukrajino od začetka sodelujejo tudi enote iz Čečenije, ki jim poveljuje Ramzan Kadirov, predsednik čečenske republike. Diktator, karikatura karikature, kriminalec in človek, ki je odgovoren za številne smrti – od novinarjev do aktivistov, od političnih tekmecev do kakorkoli drugače mislečih. Ruska vojska uporablja kadirovce za zastraševanje, Kadirov pa se zaveda, da je njegovo preživetje odvisno od političnega preživetja Vladimirja Putina, njegovega stvarnika.