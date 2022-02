Radikalneži so si podobni in na strani Vladimirja Putina

V nadaljevanju preberite:

Skrajnosti so si bližje, kot si predstavljamo, kaže francoska politika: tudi v odnosu do Rusije in Zahoda zaradi Ukrajine sta marginalni desnica in levica zanimivo ubrani. Pred aprilskimi predsedniškimi volitvami gotovo ni nepomembno, kakšne melodije prevladujoče igrajo kandidati za Elizej, ob sedanjem predsed­niku Emmanuelu Macronu, ki se s prvo violino evropskega posrednika nekako prestopa med Rusijo in Ukrajino, in vendar – tako kot vsa zmernejša politika v Franciji – na strani Ukrajincev.