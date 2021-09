Rana se zlepa ne bo zacelila

V nadaljevanju preberite:

Spektakularne, skoraj nezemeljske podobe naravnega pojava puščajo za seboj izbrisane vasi in osebne stiske. Gmota lave, ki se je v torek popoldne razprostirala na 267 hektarih jugozahodnega dela La Palme, je kot v počasnem posnetku uničila najmanj 656 objektov, večinoma hiš, kilometre cest, drugo infrastrukturo in kmetijske površine – tudi bananovcev, ki so osrednji gospodarski steber na tem delu Kanarskih otokov. Na varno je bilo preseljenih približno 6000 otočanov.