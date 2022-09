Razkazovanje mišic v grško-turškem slogu

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Grčijo in Turčijo so se v zadnjih tednih znova izrazito poslabšali. Po dveh letih sorazmernega zatišja, ki je v kontekstu raziskovanja zemeljskega plina v okolici razdeljenega Cipra sledilo skorajšnji eskalaciji v vzhodnem Sredozemlju, so k novim napetostim med Atenami in Ankaro prispevala tudi zaradi vojne v Ukrajini spremenjena razmerja moči v Natu.

Vodilni grški in turški diplomati so v zadnjem tednu poslali pisma vrhu evropske komisije, Združenih narodov in Nata. Turška stran je zatrdila, da Grčija na egejskih otokih krepi vojaško prisotnost, hkrati pa, da si želijo Atene ekskluzivno gospodarsko območje s šestih razširiti na dvanajst morskih milj (od obale).