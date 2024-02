Razklana Evropa je voda na Putinov mlin

V nadaljevanju preberite:

Težko bi dobili boljši dokaz, da evropski voditelji niso kos položaju, ki je nastal z največjo vojno na stari celini po letu 1945, kot vse, kar je povezano z izjavo Emmanuela Macrona, da ne moremo izključiti napotitve vojakov z Zahoda v Ukrajino. Obrambna politika, ki naj bi bila v prihodnjih letih motor evropskega povezovanja, povzroča vse več trenj.

Takšne razpoke in šibkost Evrope bi lahko še spodbudile Vladimirja Putina, da bi še bolj agresivno in brutalno nadaljeval vojno proti Ukrajini. Negotovost na stari celini veča še dogajanje na drugi strani Atlantika. To izhaja tako iz blokade v odločanju o nadaljnji pomoči Ukrajini kot iz možnosti vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo. »