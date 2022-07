Razkol zaradi Rusije je zamenjal odpor do Bruslja

V nadaljevanju preberite:

»Višegrajska četverica je ena od žrtev vojne,« je politični analitik in zgodovinar Jacques Rupnik razmišljal v tednu, ko se je začelo češko predsedovanje svetu Evropske unije, in se spraševal o tem, kaj nesoglasja, ki so vzniknila v zadnjih mesecih, pomenijo za prihodnost srednjeevropskega povezovanja. Razkol med Varšavo, Prago in Bratislavo na eni strani in Budimpešto na drugi o vojni in o tem, kako bi se Evropa morali odzivati nanjo, sogovornik vidi kot resen udarec za regionalno skupino, ki je bila prvotno vzpostavljena za pospešitev evropske integracije nekdanjih držav vzhodnega bloka, predvsem v zadnjem desetletju pa se je s spornimi odločitvami na področju vladavine prava uveljavila kot njena glavna zavora.