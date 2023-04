Razkrili spolne zlorabe najmanj 600 otrok v baltimorski nadškofiji

Preiskava državnega tožilca ameriške zvezne države Maryland Anthonyja Browna je odkrila, da je 156 katoliških duhovnikov in drugih v baltimorski nadškofiji v več kot 60 letih spolno zlorabilo najmanj 600 otrok. V poročilu tožilca še piše, da se vodstvo nadškofije na zlorabe ni odzvalo, poročajo ameriški mediji.

»Od leta 1940 do leta 2002 je več kot sto duhovnikov in drugih uslužbencev nadškofije grozljivo in večkrat zlorabljalo najranljivejše otroke v svojih skupnostih, medtem ko je vodstvo nadškofije gledalo stran,« piše v poročilu.

Preiskava se je začela leta 2018, v njej pa so preučili več sto tisoč dokumentov, vključno s poročili o zdravljenju, kadrovskimi evidencami, poročili o premestitvah ter politikami in postopki.

Zlorabljali so duhovniki, semeniščniki, diakoni, učitelji ....

V poročilu je naštetih in podrobno opisanih 156 oseb, ki so zlorabljale otroke. Seznam vključuje duhovnike, semeniščnike, diakone, učitelje in druge zaposlene v nadškofiji. Poročilo navaja, da naj bi teh 156 oseb zlorabilo najmanj 600 otrok, najverjetneje pa še precej več.

Katedrala v Baltimoru FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Baltimorski nadškof William Lori se je po objavi poročila opravičil žrtvam. Dejal je, da poročilo podrobno opisuje obsojanja vredno obdobje v zgodovini nadškofije, ki ne bo prikrito, prezrto ali pozabljeno. »Večina si težko predstavlja, da bi se lahko zgodila tako zlobna dejanja,« je sporočil Lori.

Državni kongres Marylanda je v sredo sprejel predlog zakona o odpravi zastaralnega roka, potem ko so bili podobni predlogi v zadnjih letih neuspešni. Trenutno žrtve spolnih zlorab otrok v Marylandu ne morejo vložiti tožbe po dopolnjenem 38. letu starosti. Predlog zakona bi odpravil starostno omejitev in omogočil tožbe za nazaj.