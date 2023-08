Razmere na bojiščih se od začetka protiofenzive niso bistveno spremenile

V nadaljevanju preberite:

Dva meseca po začetku ukrajinske protiofenzive – Kijev njenega začetka nikoli ni uradno razglasil – se razmere na bojiščih niso bistveno spremenile. Ukrajinskim silam je uspelo osvoboditi približno 300 kvadratnih kilometrov okupiranega ozemlja, a ruske obrambne linije vzdolž celotne frontne črte tako na vzhodu, kot na jugu države so za zdaj zdržale.

Pričakovanja pred začetkom ukrajinske protiofenzive so bila med ukrajinskimi zahodnimi zaveznicami veliko višja kot v Kijevu, kjer so se zavedali, da so imele ruske okupacijske sile tudi zaradi počasne dostave orožja na voljo izjemno veliko časa za gradnjo obrambne infrastrukture – marsikje kar v treh linijah.



