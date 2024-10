Razvpito sojenje morilcema staršev dobiva novo poglavje

Primer bratov Menendez, ki sta bila pred več kot tridesetimi leti v ZDA obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora svojih staršev, bo zaradi predložitve novih dokazov znova vzet pod drobnogled.

Kot je pred kratkim sporočil losangeleški okrožni tožilec George Gascon, sta Erik in Lyle Menendez lani predložila dokaze, ki namigujejo na to, da je šlo za dejanje iz samoobrambe – ker ju je njun oče zlorabljal. Gre za pismo Erika Menendeza iz leta 1988, v katerem svojemu bratrancu omenja zlorabe. O teh je bil govor tudi na sojenju bratoma, a je sodišče leta 1996 odločilo, da si za dvojni umor – starša Joséja in Kitty sta ustrelila leta 1989 v njuni hiši na Beverly Hillsu – zaslužita, da preostanek svojih življenj presedita v zaporu brez možnosti pogojne izpustitve.

Tedaj je obveljalo, da je šlo za umor iz koristoljubja oziroma pohlepa, ker da naj bi želela podedovati očetovo premoženje. Kot je bilo razvidno iz dokazov, sta ga namreč, še preden sta postala osumljenca, zapravljala za luksuzne dobrine, kot so dragi avtomobili in rolexi. Kot pojasnjuje britanski BBC, je njun primer v ZDA zaradi tega postal tako razvpit.

George Gascon je na tiskovni konferenci, tako BBC, dejal, da njegova ekipa ne misli, da je bilo s takratnim sojenjem kaj narobe. Poudaril pa je, da imajo moralno in etično obvezo, da se poglobijo v nove dokaze, kar bi lahko vplivalo na spremembo obsodbe ali novo sojenje. »Nobena od teh informacij ni bila potrjena. Na tej točki ne moremo trditi, ali jim verjamemo ali ne,« je še dejal. Zaslišanje bo 26. novembra.

Kim Kardashian na strani bratov

Pred kratkim je navdahnil tudi Netflixovo serijo Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Pošasti: Zgodba Lyla in Erika Menendeza) ter z njo zanj znova vzbudil zanimanje, hkrati pa dvignil veliko prahu med njunimi sorodniki, ki pravijo, da ju prikazuje kot žrtvi.

Kot je povedal losangeleški okrožni tožilec Gascon, je njegova pisarna zaradi serije prejela veliko klicev. V bran ji je stopil njen snovalec Ryan Murphy, rekoč, da je bil odziv sorodnikov predvidljiv. Nekaj olja pa je na ogenj prilila še starleta Kim Kardashian, ki ju je za NBC News označila kot »prijazna, inteligentna, iskrena človeka«, ne pa pošasti.