Še strokovnjak pogosto težko prepozna psihopata

V sodobni družbi se vse pogosteje pojavljajo posamezniki z osebnostno strukturo psihopata, ki s svojim vedenjem povzročajo velike družbene, v končni fazi pa tudi gospodarske posledice, ugotavljajo strokovnjaki. Pri tem opozarjajo, da Slovenija pri prepoznavanju in obravnavi motenj zaostaja za drugimi državami EU. To je bil tudi eden od razlogov, ki je dr. Leonido Zalokar in dr. Andrejo Pšeničny vodil pri ustanovitvi Inštituta za znanstveno proučevanje in raziskovanje psihopatije.