Regija tesnobno pričakuje pravoslavno veliko noč

V nadaljevanju preberite:

Srbski predsednik Aleksandar ­Vučić, vodja Republike Srbske ­Milorad Dodik in poglavar Srbske pravoslavne cerkve (SPC) patriarh Porfirije so napovedali, da bodo nov nacionalni program predstavili na pravoslavno veliko noč 5. maja. Po pričakovanju analitikov program, ki skrbi sosede Srbije,­ sledi ideji »srbskega sveta«. Ta je srbska različica »ruskega sveta« oziroma posodobljena ideja ­velike Srbije.

Srbija je mala Rusija, njen predsednik Aleksandar Vučić mali Putin, Republika Srbska pa mala Belorusija, je v pogovoru za britanski dnevnik Daily Telegraph kosovski premier Albin Kurti ilustriral, kako zaostrene so varnostne razmere na Kosovu, eni od bolj nevralgičnih točk na Zahodnem Balkanu. Čeprav so se Natove mirovne sile Kfor po lanskih napetostih in nemirih okrepile in je v oporiščih na Kosovu pod poveljstvom Turčije trenutno rekordnih več kot 4400 vojakov, je Kurti prepričan, da jih je še vedno premalo in da bi morala Velika Britanija poslati na Kosovo še več pripadnikov svoje vojske.