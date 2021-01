Rekordna pošiljka snega paralizirala Madrid

Kraljeva palača v Madridu. FOTO: Gabriel Bouys/Afp

Več sto voznikov je bilo v noči na soboto ujetih na madridskih cestah. FOTO: Susana Vera/Reuters

Madrid je ta konec tedna ponovno obstal, a tokrat ne zaradi novega koronavirusa. Svojo moč je pokazala nevihta Filomena, ki je uresničila napovedi meteorologov in prestolnico ter nekatere druge dele Španije prekrila z nenavadno debelo snežno odejo. Toliko snega menda v teh delih Iberskega polotoka ni padlo že vsaj pol stoletja.Temu primerne so tudi razmere. V Madridu je tako zastal domala ves promet, oblasti pozivajo državljane, naj se ne odpravljajo na pot, ustavljen je železniški promet v prestolnico in iz nje, podobno velja za avtobuse, obratuje le podzemna železnica, poročajo španski mediji. Od včeraj zvečer so prizemljena tudi letala na madridskem letališču Barajas. Odpovedanih je bilo že več kot 50 letov, letališče pa naj ne bi obratovalo še vso soboto. Lokalni vladi v Madridu in Kastilji-La Manči sta sporočili, da izobraževalne ustanove svojih vrat ne bodo odprle vsaj do torka.Zaradi snega je več sto avtomobilov čez noč obtičalo na madridskih obvoznicah in drugih delih mesta. Na pomoč jim je priskočila posebna vojaška enota, nevladne organizacije pa so voznikom delile odeje in druge potrebščine. »Razmere so zelo resne, mesto je blokirano,« je po poročanju El Paísa dejal madridski župan, ki je prosil za vojaške okrepitve. ​Filomena, ki ji je pozornost javnosti in medijev uspelo odvrniti od pandemije, je poskrbela tudi za nemalo radosti in slikovite podobe najbolj emblematičnih delov prestolnice, odetih v belo. Obenem so Madridčani zgodovinsko pošiljko snega izkoristili za številne nenavadne dejavnosti. Družbena omrežja so tako denimo preplavile fotografije in posnetki pasjih vpreg v okrožju Hortaleza, smučarjev na trgu Puerta del Sol in deskarjev na aveniji Gran Vía.»Nikoli si nisem predstavljal, da bosta Gran Vía in ulica Alcalá [v središču mesta] postali smučišče,« je za Delo dejal 30-letni. Ocenjuje, da je od petka do danes v prestolnici padlo okoli pol metra snega. »Moj oče v 60 letih, od kar živi v Madridu, ni doživel česa podobnega.«