Reportaža z meje: Vojna me ni presenetila. Šokirala me je

Še prejšnji teden so hodili na predavanja, danes pa panično iščejo izhod iz Ukrajine. V največjih ukrajinskih mestih je na tisoče tujih študentov postavljalo temelje za prihodnost, toda naenkrat študijska uspešnost ni več pomembna, začela se je bitka za preživetje.

Na klopi ob točilnem pultu majhnega lokala na železniški postaji v Záhonyu je sedelo pet temnopoltih fantov. Utrujeni in otopeli so sloneli drug čez drugega, gledali v prazno, občasno zadremali ali tipkali kratka sporočila, predvsem pa odštevali minute do odhoda proti Budimpešti.

Za Madžarsko je to nenavaden pojav, saj se v tej državi pod vladavino Viktorja Orbána že dolgo otepajo tujcev z drugih celin. Vendar druščina prijateljev ni bila edina skupina Nigerijcev na železniški postaji v obmejnem mestecu. V prav tako iztrošenem stanju, kot da še sestavljajo koščke drame, ki jih je čez noč doletela v Ukrajini, je naokoli sedelo ali postopalo še veliko Nigerijcev.