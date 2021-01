Republikanska in demokratska bitka za Georgio

V Atlanti je nastopil tudi novoizvoljeni demokratski predsednik Joe Biden. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Republikanci v ozadju georgijskih dogajanj vidijo poraženo guvernersko kandidatko Stacey Abrams. FOTO: Jessica McGowan/AFP

Washington – »Ni mogoče, da bi izgubili Georgio!« je tudi sinoči prepričeval republikanski predsednik ZDA, nemogoč je po njegovem tudi njegov poraz v Pensilvaniji, Wisconsinu in drugih tako imenovanih nihajočih zveznih državah. Le dva dni pred kongresnim zasedanjem za potrditev njegovega demokratskega naslednika v Beli hišije v georgijskem Daltonu ponovil očitke, da je na novembrskih predsedniških volitvah zaradi volilnih prevar izgubil več sto tisoč glasov.Demokratski del ameriške javnosti raje govori o Trumpovem sobotnem telefonskem pogovoru z georgijskim državnim sekretarjem, v katerem je 45. predsednik zahteval od njega, da »najde« dovolj glasov za zmago v tej državi. Politični nasprotniki zahtevajo kazensko preiskavo in nov ustavni proces, novoizvoljeni demokratski predsednik Biden, ki je v ponedeljek tudi nastopil v Georgii, je Trumpa obtožil stokanja in pritoževanja.Republikanski privrženci verjamejo, da predsednik ni povedal nič novega, demokrati naj bi tudi v Georgii »ukradli« številne glasove, republikansko vodstvo te zvezne države, ki ne dovoli revizije glasovanja v osrednji občini s prestolnico Atlanto, pa naj bi jim stalo ob strani. Državni sekretar Raffenspergerje v pogovoru, pri katerem je bil med drugimi navzoč republikanski guverner, Trumpu pripisal napačne podatke, za volitve odgovorni uradnikje govorice o preskoku glasovnic k demokratom na volilnih strojih in drugje označil za dezinformacije. Raffensperger je odgovoril šele na devetnajsti Trumpov klic, tako neprimerni so se mu zdeli.Ponovni republikanski kandidat za senatorjapa je posredovanje posnetka pogovora časopisu Washington Post označil za ogabno dejanje. Trump je v Daltonu nastopil skupaj z republikansko senatorko, ki se tudi bojuje za izvolitev. V drugem krogu georgijskih senatnih volitev pa ne gre le za Georgijo, ampak tudi za nadzor nad zadnjim delom izvršne in zakonodajne oblasti v ZDA, ki še ni padel v demokratske roke.Temu primerne so tudi predvolilne obtožbe. Demokrati Kelly Loeffler in Davida Perdueja obtožujejo, da sta bolj kot za potrebe volivcev skrbela za lastne finančne interese, republikanci demokratskemu izzivalcu pastorjuočitajo radikalno levičarstvo,pa še dvomljive poslovne stike s podjetji, povezanimi s kitajsko komunistično partijo. Trump ju je skupaj z zveznimi demokratskimi voditeljiin Joejem Bidnom zmerjal za komuniste in marksiste, ki sovražijo Ameriko.Današnja senatna zmaga Warnocka in Ossoffa bi ameriškim demokratom močno olajšala izvajanje političnih programov, zato vse več republikanskih kongresnikov pred potrditvijo elektorskih glasov z zadnjih volitev zahteva revizijo georgijskih in nekaterih drugih glasovnic. To pa bi pomenilo preložitev potrditve predsedniških volitev za deset dni ter nove zaplete pred ustavno določenim dvajsetim januarjem za nastop prihodnjega predsednika. Nekateri očitno verjamejo, da lahko to sklene republikanski podpredsednikv vlogi predsedujočega senata, Trump računa tudi na predstavitev volilnih prevar, ki jo napoveduje za sredo.