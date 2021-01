Trump od georgijskega vodstva zahteval, naj »najdejo« glasove zanj

Kalifornijska demokratka Nancy Pelosi dobila še en mandat za vodenje predstavniškega doma ameriškega kongresa. FOTO: Erin Scott/Afp

Washington – Ameriška demokratkabo predsedovala tudi predstavniškemu domu 117. kongresa ZDA, že četrtič na položaju tretje najvplivnejše političarke v državi pa bo osemdesetletna Kalifornijčanka vodila najmanjšo večino v skoraj dveh desetletjih. Novembrske volitve so prinesle republikanska zmagoslavja na številnih kongresnih soočenjih in poraženi predsedniktudi po tem sklepa na velikopotezne volilne prevare proti njemu. Ta teden stopa v akcijo.V torek bodo Georgijci odločali o prevladi v senatu, v sredo pa bo vrsta republikanskih kongresnikov spodbijala elektorske glasove za novoizvoljenega demokratskega predsednika. Da se ameriški politični spopadi približujejo novemu vrhuncu, je pokazal tudi Trumpov sobotni telefonski pogovor z georgijskim državnim sekretarjem, potem ko je ta zvezna država skupaj z drugimi nihajočimi predsedniško zmago dodelila Bidnu. Trump je od svojega strankarskega kolega zahteval, naj »najde« dovolj glasov zanj za zmago v tej zvezni državi. »Hočem le najti 11.780 glasov, kar je eden več od teh, ki jih imamo, saj smo zmagali,« je na posnetku, ki ga je objavil časopis Washington Post, zahteval republikanski prvak ter georgijskega državnega sekretarja obtožil kriminalnega prestopka. Biden je v Georgiji zmagal z 11.779 glasovi, Trump pa obtožuje, da so mu bili ti ukradeni. Brad Raffenspergerje v pogovoru, pri katerem je bil med drugimi navzoč prav tako republikanski guverner, Trumpu očital napačne podatke.Za novoizvoljeno demokratsko podpredsednicoje ta pogovor glas obupa in zloraba oblasti, Donald Trump pa je v njem opozoril na jezo Georgijcev in Američanov. In res mnogi njegovi volivci soglašajo z obtožbami volilnih prevar in hkrati s kongresnimi spori o zmagovalcu volitev se ameriški prestolnici Washington ta teden obetajo množične demonstracije Trumpovih privržencev. Zagotovo jih bodo spremljale protidemonstracije zagovornikov Joeja Bidena in oblasti se bojijo izgredov. Že med manjšimi shodi za Trumpa v času po volitvah je prišlo do obračunavanj z noži .