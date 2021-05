Republikanski senatorji pokopali posebno preiskavo

Prejšnji predsednik Trump je poletne levičarske demonstracije obsojal tudi v Biblijo v roki. Foto Tom Brenner/Reuters

Ameriški republikanci so v senatu pokopali demokratska prizadevanja za preiskavo januarskega vdora v kongres v slogu komisije, ki je ugotavljala okoliščine terorističnih napadov iz leta 2001. Za demokratskega senatnega voditeljaje to sramota, s tem pa najbrž ni konec ameriških strankarskih spopadov za uvrstitev sedanjih spornih dogodkov v takšno ali drugačno zgodovino.Šest republikanskih senatorjev, ki so glasovali za parlamentarno preiskavo vdora privržencev prejšnjega predsednikav kongres šestega januarja, ni bilo dovolj za prevlado. Nasilni dogodek med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega predsednika Joeja Bidna je res presunil tudi številne republikanske predstavnike ljudstva in demokrati so za to priložnost v senat povabili policista, ki je s spretno preusmeritvijo množice stran od kongresnikov morda preprečil še kaj hujšega, proti posebni preiskovalni komisiji pa je nastopil celo republikanski senatni prvak, ki je takoj po dogodku javno obsodil Trumpa.»Zanikanje voditelja McConnella in senatnih republikancev o resnici vstaje šestega januarja dela sramoto vsemu senatu, republikansko strahopetstvo ogroža varnost našega Kapitola in vse države,« je bila ostra demokratska predsednica parlamenta, ki je predlog spravila skozi predstavniški dom. Pri tem je sodelovalo 35 republikanskih predstavnikov, večina visokih politikov desne od obeh velikih ameriških strank pa demokrate vendarle obtožuje zlorabe nedavnih dogodkov v politične namene.Zahtevajo tudi preiskave divjanja skrajno levih demonstrantov v minulem letu ter atentata na republikanskega predstavnikain tri druge leta 2017 med igranjem bajzbola v Alexandrii. Nanje je streljal in jih hudo poškodoval levičarski skrajnež, tudi pri letošnjih dogodkih s šestega januarja pa bi republikanci preiskovali predvsem sodelovanje skrajnih levičarjev pri vdoru v kongres ter uboj Trumpove privrženkes strani neimenovanega policista. Vse druge smrti so povzročili naravni vzroki, tudi policista, ki ga je naslednji dan zadela možganska kap. Demokrati so ga kljub vedenju o tem predstavljali za žrtev nasilnih vstajnikov.Mnogi Američani pa bi vendarle radi vedeli, kaj natančno se je dogajalo in zakaj predsednik Donald Trump, ki je res pozival le k mirnim demonstracijam, lep čas po začetku vdora ni bil dosegljiv, prav tako ne za posredovanje nacionalne garde pristojni vojaški poveljnik. Po drugi strani pa je za varnost kongresa odgovorna predsednica Pelosijeva, kar teorije zarote vzbuja na drugi strani. Z vsem tem se že ubadajo policijski preiskovalci, ker gre v očeh ameriške levice za bistvo delovanja prejšnjega republikanskega predsednika, pa pokop posebne preiskave ne bo zaključil vročih političnih sporov.