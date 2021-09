Rešil ga je agent, ki je umrl, ko se je zrušil drugi stolp

se ne zdi, da je od tragičnega torkovega jutra minilo že 20 let. Enajstega septembra 2001 je bil v 81. nadstropju severne stolpnice Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, ko je ob 8.46 v zgradbo – le nekaj metrov nad njegovo pisarno – treščilo letalo. Spomini na dan, ko je komaj ubežal smrti, so tako živi, da ima občutek, da so se teroristični napadi zgodili včeraj, je povedal za Delo.»Odjeknila je strašna eksplozija. Okoli nas se je razširil ogenj, podrli so se zidovi,« je dogajanje v pogovoru podoživel John, ki se je iz Kalkute preselil v ZDA le nekaj mesecev pred tragičnim dogodkom. Prvih nekaj minut po napadih se spominja po solidarnosti; ljudje so pomagali opečenim, poškodovanim, hrabrili in tolažili so tudi njega, ko je med evakuacijo drugo letalo zadelo južni stolp, v katerem je delala njegova noseča žena.Po dobri uri je Johnu le uspelo priti iz goreče stolpnice. V iskanju življenjske sopotnice se je odpravil proti drugemu dvojčku, toda ta se je le nekaj trenutkov pozneje zrušil. »Bilo je nedoumljivo, slišal sem tresenje tal, drobljenje stekla, strašen hrup ... To je bil najbolj strašljiv trenutek, ljudje so kričali in prvič sem pomislil: 'Zdaj bom umrl, nobene možnosti ni, da bom preživel,'« je trenutke groze opisal v intervjuju, ki bo v celoti objavljen v sobotni izdaji Dela. »Mislil sem, da bo name zgrmelo nekaj velikega, morda jeklo. Prekrit sem bil s približno meter debelo plastjo saj in prahu. Ničesar nisem videl, nisem mogel dihati, bilo je zelo težko. Prah je prodrl v moja pljuča, lovil sem sapo, dušil sem se. Mislil sem, da bom umrl.« Iz ruševin ga je potegnil agent FBI, ki je nato nadaljeval iskanje ljudi in stekel v severni stolp. Njegovega trupla niso našli.