Resolucija o Srebrenici zatresla vlado

V nadaljevanju preberite:

Priznanje genocida v Srebrenici in prepoved zanikanja ter poveličevanja genocida je povsod po svetu osnovna civilizacijska norma. Povsod, razen na Zahodnem Balkanu. Kako je resolucija o Srebrenici poglobila spore v črnogorski politiki. Malo balkansko državo so pri tem koraku odločno podprli partnerji iz evropskih držav in zavezniki iz Nato zveze, bratski Srbi v sosednjih državah pa so se razburili.