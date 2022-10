Režim je vse bolj preplašen in brutalen

V nadaljevanju preberite:

Protesti, ki so v Iranu izbruhnili po tem, ko se je med ljudmi razširila novica o smrti 22-letnega kurdskega dekleta Mahse Amini, ki so jo zaradi nepravilne nošnje naglavne rute na izhodu iz postaje podzemne železnice v Teheranu aretirali pripadniki moralne policije in jo brutalno pretepli, trajajo že točno mesec dni.

Protesti proti iranskemu režimu še vedno potekajo tako rekoč po celotni državi. Kljub temu da je mesec dni od nasilne smrti Mahse Amini – njeno pravo, kurdsko ime je bilo Jina – na ulicah iranskih mest manj ljudi, kot jih je bilo v prvih dveh tednih, protesti ne izgubljajo svojega naboja – le bolj razpršeni so.