Režim se iz dneva v dan vse bolj boji svojih ljudi

Protesti, ki so v Iranu izbruhnili po tem, ko je med zaslišanjem na policijski postaji v Teheranu zaradi nasilja umrla 22-letna Mahsa Amini, ki so jo pripadniki »moralne policije« pri izhodu postaje podzemne železnice zadržali, ker po njihovem mnenju ni pravilno nosila naglavne rute, trajajo že enajst dni. Iranske oblasti jih poskušajo zatreti z brutalno silo, a marsikje je zid strahu pred nazadnjaškim islamističnim režimom že padel.

Danes so protesti proti režimu potekali že po skoraj vsej državi. Ker so oblasti v strahu pred njihovo širitvijo marsikje v celoti blokirale dostop do spleta, v kurdskih predelih Irana, ki so ob Teheranu središče protestov, pa tudi mobilno omrežje, so informacije iz Irana vse bolj skope. Enako velja za videoposnetke. A jasno je, da se protesti širijo in da je marsikje po državi padel zid strahu, ki ga je režim tako vztrajno gradil.