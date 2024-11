Pravosodni minister bo Gaetz, ki ga preiskujejo zaradi spolnega izkoriščanja

Prihodnji republikanski predsednik Donald Trump nadaljuje z eksplozivnimi presenečenji pri imenovanjih članov svoje administracije. Po Elonu Musku in Viveku Ramaswamyju v vlogi bojevnikov proti birokraciji, Foxovemu voditelju Petu Hegsethu v Pentagonu in newyorški kongresnici Elise Stefanik na ameriškem veleposlaništvu pri Združenih narodih je še večjo politično bombo odvrgel z naznanitvijo Matta Gaetza za prihodnjega pravosodnega ministra.

Floridski kongresnik se mora v kongresu sam braniti pred obtožbami spolnega izkoriščanja mladoletnice, pa čeprav se je preiskava pravosodnega ministrstva demokratskega predsednika Joeja Bidna končala brez obtožnice. Zaradi Gaetzovega izstopa iz kongresa se bo morda končala tudi preiskava, v vsakem primeru pa se bo 42-letni floridski republikanec ubadal s »pravnimi vojnami« proti prejšnjemu in prihodnjemu predsedniku ZDA.

Preverjanje še drugih pravnih vojn proti Trumpu

Posebni tožilec Jack Smith, ki ga je imenoval demokratski pravosodni minister Merrick Garland, je zvezno prizivno sodišče že zaprosil za premor pri procesu zaradi Trumpovega zadrževanja zaupnih dokumentov v njegovem domačem Mar-a-Lagu. Že prej je isto prosil za proces zaradi domnevnega vplivanja na volitve po vdoru Trumpovih privržencev v kongres med potrjevanjem Bidnove elektorske zmage. Tako kot vsi drugi procesi proti republikanskemu prvaku so pri privržencih vzbujali sume zlorab sodstva za politični obračun z neprijetnim politikom.

Voditeljica ameriških obveščevalcev bo nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Tulsi Gabbard. FOTO: Saul Loeb/Afp

New York Times piše, da se na odstop pripravlja tudi sam Smith, saj dobro ve, da bi bil sicer odpuščen v »prvih dveh minutah« Trumpovega bivanja v Beli hiši. Za neštete republikanske volivce pa so to jasni dokazi, da so bile vse tožbe proti Trumpu privlečene za lase kljub 91 obtožnicam in zagroženim 700 letom zapora. V predvolilni kampanji še bolj zgrnili okrog njega.

Zdaj naj bi prihodnji pravosodni minister Gaetz, ki velja za enega najtesnejših Trumpovih sodelavcev, dobil priložnost za preverjanje še drugih delov demokratskih »pravnih vojn« proti Trumpu. Po medijskih poročilih je še posebej v strahu kalifornijski senator Adam Schiff, ki je bil še kot demokratski član predstavniškega doma eden glavnih pobudnikov ustavne tožbe proti Trumpu zaradi spraševanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o poslih družine Biden. Zdaj delovanje prvega sina Hunterja Bidna v tej državi in številnih drugih preiskujejo tudi ameriška sodišča.

Zahtevajo preiskavo vloge Nancy Pelosi

Schiff je bil tudi eden najglasnejših zagovornikov že zavrnjene teorije zarote o Trumpovem sodelovanju pri ruskem spodkopavanju ameriških volitev 2016. Po večletni preiskavi se je izkazalo, da je neutemeljene obtožbe britanskega vohuna plačala tedanja Trumpova nasprotnica Hillary Clinton. Gaetz bo morda tudi sprožil nove preiskave vdora Trumpovih privržencev v kongres med potrjevanjem Bidnove elektorske zmage, ki ga je doslej preiskovala le demokratska komisija z dvema Trumpu sovražnima republikancema, Liz Cheney in Adamom Kinzingerjem. Oba so kongresni republikanci in volivci že odstranili iz svojih vrst.

Provizorični spomenik vdoru v kongres 6. januarja 2021. Foto: Kaylee Greenlee Beal/Reuters

Po zadnjih volitvah pa so sami pridobili nekdanjo demokratsko predsedniško kandidatko Tulsi Gabbard, ki bo kot prihodnja direktorica državnih obveščevalnih služb pomagala pri eksplozivnih preiskavah, tako kot bo to na vrhu Cie počel John Ratcliffe. V preteklosti je že sam opozarjal na dvomljive preiskave proti Trumpu.

Prihodnjemu predsedniku naklonjeni republikanci zahtevajo preiskavo nasilnih provokatorjev s 6. januarja 2021, vloge tedanje demokratske predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi pri zavračanju posredovanja nacionalne garde ter izpustitev vseh nenasilnih demonstrantov, zdaj obsojenih na dolgoletne zaporne kazni.

Če bo senat podprl Matta Gaetza za prihodnjega pravosodnega ministra, se bodo ZDA še bolj zatresle kot doslej. Njegovi kritiki upajo na protiukrepe bolj zmernih republikanskih senatorjev, ki pa bi si z njimi tudi sami prislužili bes večine republikanskih volivcev.