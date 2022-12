Roboti prepočasi nadomeščajo ljudi

V nadaljevanju preberite:

Nemčiji bo do leta 2035 zaradi upokojevanja številčne babyboom generacije primanjkovalo kar okoli sedem milijonov delavcev. Že danes delodajalci neuspešno iščejo kar okoli dva milijona ljudi, zaradi česar je država vsako leto ob okoli 84 milijard bruto domačega proizvoda. V Berlinu zato snujejo aktivno politiko priseljevanja, s katero bi v državo letni privabili vsaj 400.000 novih ustrezno usposobljenih kadrov. Iščejo informatike, vzgojitelje, učitelje, medicinske sestre, gradbene delavec, izvajalce del pri postavljanju solarnih panelov in vetrnih elektrarn, pa tudi kadre v gostinstvu in turizmu.