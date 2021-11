Rokavski preliv ne bo pokopališče

V nadaljevanju preberite:

Življenja ugašajo, politični prepiri se netijo. Po nedavni tragični utopitvi 27 prebežnikov v Rokavskem prelivu so se toni med Parizom in Londonom zvišali, sploh po pismu, ki ga je britanski premier Boris Johnson naslovil na francoskega predsednika Emmanuela Macrona in ga je, še preden bi ga ta videl, v četrtek ponoči najprej objavil na twitterju.

V pismu je, povedano poenostavljeno, predlagal, naj Francija prevzame nazaj migrante, ki poskušajo prebegniti na Otok. V Parizu so se, ogorčeni, odzvali tako, da je notranji minister Gérald Darmanin preklical povabilo britanski kolegici Priti Patel na sestanek o migracijah v Calaisu.

Pred dnevi je med nezakonitim prečkanjem Rokavskega preliva, na poti iz Calaisa v Veliko Britanijo z napihljivim gumijastim čolnom, tragično preminilo najmanj 27 potnikov, večinoma Kurdov iz Iraka in Irana, med njimi menda sedem žensk in trije otroci. Usoden, za zdaj še nepojasnjen brodolom – trupla nesrečnikov so blizu britanske obale odkrili ribiči – je pretresel francosko javnost, ki je zahtevala pojasnila. Francoska politika je medtem po svoje obljubila, da bo naredila konec tihotapljenju ljudi. Kakor je izjavil predsednik Macron, »Francija ne bo dopustila, da bi se Rokavski preliv spremenil v pokopališče«.