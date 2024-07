Litijska mrzlica trese oblast v Srbiji in sosednji BiH

V nadaljevanju preberite:

Potem, ko je srbska vlada prejšnji teden odobrila izkop litija in z Evropsko unijo sklenila sporazum o izkopavanju litija, so se nekoč že pokopani načrti izkazali za še kako žive in bistveno bolj ambiciozne kot se je zdelo pred dvema letoma, ko so jih pod pritiskom množičnih protestov oblastniki pospravili v predal.

Če bo rudarski velikan Rio Tinto uspešno izpeljal projekt Jadar na zahodu Srbije, bi to dragoceno rudo lahko kopali še na več kot 60 lokacijah po vsej Srbiji, poročajo srbski mediji. V od izolacije izčrpani entiteti Republika Srbska v sosednji Bosni in Hercegovini ne skrivajo naklonjenosti iskalcem donosne rude na svojih tleh.