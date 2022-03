Rusi napadli več tarč na zahodu Ukrajine

8.10 V Kijevu priprave na spopad za prestolnico

Vodja urada ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je po navedbah AFP dejal, da je Kijev dejansko že oblegan, vojska in prostovoljci pa se pripravljajo, da bodo mesto branili od ulice do ulice. Kijevu se ruske sile približujejo s severa, zahoda in severovzhoda.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer pozno sinoči v video nagovoru sporočil, da Rusi ne morejo zavzeti Ukrajine. »Ruski napadalci nas ne morejo zavojevati. Nimajo moči, nimajo duha. Držijo se le nasilja, le terorja, le orožja. In tega imajo veliko,« je dejal Zelenski.

7.30 Rusi napadli na zahodu Ukrajine

Danes zjutraj je v bližini ukrajinskega mesta Lvov, ki leži na zahodu države, odjeknilo več eksplozij, poročajo tuji mediji. Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo velike stebre dima, ki se dvigajo iz smeri vojaškega poligona Javoriv, manj kot 40 kilometrov oddaljenega od Lvova. Novico je že potrdil župan mesta Andrej Sadovij. Skozi Lviv se je v preteklih dneh proti Poljski odpravilo na tisoče beguncev.

O zvokih siren poročajo tudi v Ivano-Frankovsku, Ternopilu in Rivnah.