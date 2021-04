Rusi proti spremembam meja, pri Srbih ideja še živi

V nadaljevanju preberite:

Vihar okoli neuradnih diplomatskih papirjev, ki govorijo o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu je segel tudi do Moskve. Potem, ko je sta predsednik in premier Slovenije zanikala, da bi vedela za kak tak papir in se odločno zavzela za ozemeljsko celovitost Bosne in Hercegovine, je tudi vrsta držav v Evropi najostreje obsodila tovrstne nevarne zamisli. Premier Albanije Edi Rama pa je javno povedal, da je videl zemljevid, na katerem je med drugim narisana tudi velika Albanija.