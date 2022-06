Rusi spet z raketami nad Kijev

8.50 Kijev znova tarča ruskih raketnih napadov

Ukrajinsko prestolnico je davi pretreslo več eksplozij, je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. Po podatkih ukrajinskega generalštaba so ruske sile davi izstrelile več raket na Kijev in njegova predmestja, pri tem je bila prizadeta vojaška in civilna infrastruktura, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Več eksplozij v mestnih četrtih Darnitski in Dniprovski. Službe gasijo požar,« je kmalu po tem, ko so se v Kijevu in več drugih mestih oglasile sirene, ki opozarjajo na možnost napadov iz zraka, na Telegramu sporočil Kličko.

Trenutno ni mrtvih zaradi raketnih napadov na infrastrukturo. En ranjenec je bil hospitaliziran. Službe na prizadetih območjih še vedno delajo, je dodal.

»Agresor še naprej izstreljuje rakete in izvaja napade na vojaško in civilno infrastrukturo naše države, zlasti v Kijevu,« je sporočila ukrajinska vojska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ukrajinskih oblasti so rakete zadele tudi predmestje Brovari. Natančen obseg škode za zdaj ni jasen, gre pa za najhujši napad na območje glavnega mesta v zadnjih tednih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz Ukrajine so danes poročali o najmanj 11 mrtvih civilistih v regijah Lugansk in Doneck ter v mestu Mikolajiv na jugu države, poroča AFP.

Mesta na območju vzhodnega Donbasa, ki so v središču ruske ofenzive, so pod »stalnimi napadi iz zraka, artilerijskim in raketnim obstreljevanjem«, vendar ukrajinske sile držijo svoje položaje, je v soboto zvečer v videonagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Opozoril je, da v Severodonecku razmere ostajajo izjemno težke. Po njegovih besedah se bitka za mesto na vzhodu Ukrajine bije ulica za ulico.

Severodoneck je največje mesto v regiji Lugansk na območju Donbasa, ki je še vedno v ukrajinskih rokah. Ruska vojska trdi, da se nekatere ukrajinske vojaške enote umikajo iz Severodonecka, vendar je župan Oleksandr Strjuk v intervjuju, ki je bil predvajan na Telegramu, dejal, da so se ukrajinske sile prerazporedile in delajo vse, da bi ponovno vzpostavile popoln nadzor nad mestom.

Pred tem je guverner regije Lugansk Sergej Gajdaj dejal, da so Rusi zavzeli večino Severodonecka, vendar jih ukrajinske sile potiskajo nazaj.