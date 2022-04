Rusi zanikajo pokol v Buči, evropski poslanci ta teden znova o Ukrajini

7.13 Za Orbána Zelenski eden od nasprotnikov, ki jih je moral premagati na poti do zmage

V predvolilni kampanji na Madžarskem, ki je Viktorja Orbána pripeljala do novega mandata, je bila najbolj izpostavljena tema invazija Moskve na Ukrajino, ki je postavila pod drobnogled tudi Orbánovo dolgotrajno sodelovanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Kot poročata CNN in BBC, je Orbán v svojem zmagovalnem govoru po volilni zmagi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega označil za enega od »nasprotnikov«, ki jih je moral premagati med kampanjo. Orbanu je po zmagi na Twitterju že čestital slovenski premier Janez Janša.

7.02 Po podatkih Združenih narodov v 40 dnevih vojne najmanj 1400 žrtev med civilisti

Urad Združenih narodov za človekove pravice je objavil, da je bilo od začetka vojne v Ukrajini 3455 civilnih žrtev, kar vključuje več kot 1400 smrtnih žrtev in več kot 2000 ranjenih. Poudarjajo, da gre za konzervativne ocene in da so dejanske številke verjetno precej višje. O najhujših žrtvah poročajo iz regij Donetsk in Lugansk, kjer se Rusija in Ukrajina borita zaradi samooklicanih neodvisnih republik.

6.40 Zelenski o genocidu, mučenju naroda in zgoščenem zlu, ki ne bo ostalo nekaznovano ...

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za CBS News rusko invazijo opisal kot »mučenje celotnega naroda«. Dejal je, da so bili prebivalci Ukrajine uničeni in iztrebljeni, zato, ker ne želijo, da bi si jih Rusija podredila. Na neposredno vprašanje, ali dejanja Rusije predstavljajo genocid, je dejal: »To je res genocid. Odprava celotnega naroda in ljudi. Smo državljani Ukrajine. Imamo več kot 100 narodnosti. Gre za uničenje in iztrebljanje vseh teh narodnosti.«

V video nagovoru včeraj zvečer pa je Zelenski dejal, da je »zgoščeno zlo prišlo na našo zemljo« in dodal, da bo »vsak zločin okupatorjev na ozemlju naše države raziskan. Vsak, ki je kriv za tovrstna kazniva dejanja, bo vpisan v posebno knjigo krvnikov, najden in kaznovan.«

6.20 Videonagovor Zelenskega tudi na podelitvi grammyjev

Videonagovor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so nenapovedano predvajali tudi na podelitvi glasbenih nagrad grammy v Las Vegasu. Zelenski je v nagovoru ponovno pozval k podpori Ukrajini »na kakršen koli način«.

»Kaj je najbolj nasprotno glasbi? Tišina uničenih mest in ubitih ljudi,« je povedal. »Napolnite tišino s svojo glasbo. Napolnite jo danes, da pripovedujete našo zgodbo. Podprite nas na kakršen koli način. Z vsem, a ne s tišino,« je povedal in dodal, da ukrajinski goasbeniki v tem trenutku ne nosijo slavnostnih oblek, pač pa uniforme, nastopajo pa za ranjene v bolnišnicah.

6.13 Moskva zanika pokol v Buči, zahteva zasedanje varnostnega sveta ZN

Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da ruske sile niso ubile civilistov v kraju Buča nedaleč od ukrajinske prestolnice. Ukrajinska generalna tožilka Irina Venediktova je namreč po poročanju AFP včeraj sporočila, da so na območjih širše kijevske regije, s katerih so se Rusi umaknili, doslej našli 419 trupel civilistov. Od tega so jih 140 že pregledali forenziki.

Ruska stran se je odzvala s trditvijo, da v času, ko je bila Buča pod rusko zasedbo, niti en lokalni prebivalec ni bil žrtev kakršnihkoli nasilnih dejanj. »V luči gnusne provokacije ukrajinskih radikalov v Buči je Rusija zahtevala sestanek Varnostnega sveta Združenih narodov v ponedeljek, 4. aprila,« je včeraj na Twitterju zapisal Dmitrij Poljanski, namestnik ruskega veleposlanika pri ZN.

Uničena stanovanjska zgradba v Buči. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

6.02 V Evropskem parlamentu ta teden znova o Ukrajini

Poslanci bodo jutri s predstavniki Sveta in komisije razpravljali o tem, kaj lahko naredi EU, da bi bolje zaščitila otroke in mlade, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, zlasti pred trgovino z ljudmi in izkoriščanjem. O resoluciji, vezani na razpravo, bo parlament glasoval v četrtek.

V sredo dopoldne bodo nato poslanci skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in visokim zunanjepolitičnim predstavnikom Josepom Borrellom pod drobnogled vzeli sklepe vrha EU, ki je potekal 24. in 25. marca.

6.00 Finančni ministri EU o posledicah vojne v Ukrajini za evropsko gospodarstvo

Finančni ministri držav evrskega območja bodo danes v Luxembourgu razpravljali o posledicah ruske invazije na Ukrajino na gospodarstvo območja z evrom. O gospodarskih in finančnih posledicah vojne pa bodo v torek razpravljali še finančni ministri vseh držav EU.

Finančni ministri držav območja z evrom, med katerimi bo tudi slovenski minister Andrej Šircelj, bodo danes razpravljali o kratko- in srednjeročnih posledicah vojne v Ukrajini na evrsko gospodarstvo. Viri pri EU ob tem poudarjajo, da ocena posledic še poteka.

Gospodarske in finančne posledice vojne v Ukrajini, zaradi katere je EU proti Rusiji uvedla stroge sankcije, bodo tudi tema torkovega zasedanja finančnih ministrov držav članic EU, med katerimi bo tudi Šircelj. Po navedbah virov pri EU bodo preučili, kako poteka izvrševanje sankcij in njihove posledice.

Z Ukrajino bo prav tako povezana razprava o evropski finančni arhitekturi za razvoj. Finančni ministri bodo predvidoma sprejeli sklepe o strateški avtonomiji EU na področju gospodarskih in finančnih vprašanj.