Rusija hoče zamrzniti ukrajinsko protiofenzivo

Hersonu na jugu države se bliža okoli 10.000 ukrajinskih vojakov, ruske ter proruske sile v pričakovanju velike bitke izseljujejo civilno prebivalstvo, na Kijev pa že drugi teden letijo ruske rakete in padajo, skupaj z eksplozivom, brezpilotna letala iranske izdelave. Ukrajinska prestolnica je – znova – mesto v vojni. In to je še kako mogoče čutiti tudi na ulicah.

Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj na vseh štirih ozemljih, ki so bila pred tremi tedni priključena Ruski federaciji (Herson, Zaporožje, Lugansk, Doneck), razglasil policijsko uro – čeprav so v Kijevu zatrdili, da je to le Putinova poteza komuniciranja z »domačo javnostjo«, z okupiranih območij prihajajo informacije o prisilni mobilizaciji ter pospešeni gradnji obrambnih okopov. Rusija si želi na vsak način »zabetonirati« okupirana ozemlja in v tem kontekstu je mogoče razumeti tudi napade na Kijev, uničevanje ukrajinske infrastrukture ter prestavitev dela sil v Belorusijo.