Rusija in Ukrajina znova z medsebojnimi obtožbami glede nuklearke v Zaporožju

Rusija je v torek sklicala zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov, da bi preučili nevarnosti, ki jih obstreljevanja in vojaška prisotnost predstavljata za ukrajinsko jedrsko elektrarno v Zaporožju. Na zasedanju sta si Rusija in Ukrajina izmenjali obtožbe o tem, kdo ogroža elektrarno, ZN pa so pozvali, naj se objekt izolira od vojne.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je ukrajinske sile ponovno obtožil obstreljevanja jedrske elektrarne in dodal, da so se od zadnje razprave VS ZN o tem vprašanju pred skoraj dvema tednoma razmere na področju jedrske varnosti bistveno poslabšale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mineva šest mesecev od začetka spopadov, ki jim ni videti konca

»Ukrajinske sile še naprej vsak dan obstreljujejo ozemlje v bližini elektrarne in mesta Enerhodar, kar ustvarja resnično tveganje za jedrsko nesrečo,«je opozoril Nebenzija.

Na drugi strani pa je ukrajinski veleposlanik Sergej Kislica poudaril, da je za tveganje odgovorna Rusija, ki mora po njegovih besedah umakniti svoje vojake in inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) omogočiti dostop do elektrarne.

»Edina stvar, ki jo želi slišati ves svet, je izjava, da bo Rusija demilitarizirala jedrsko elektrarno, umaknila svoje vojake in jo predala ukrajinski vladi,« je dejal. Pri tem je poudaril, da Kijev podpira napotitev misije IAEA v Zaporožje, in izrazil željo, da agencija v elektrarni vzpostavi tudi stalno prisotnost.

V mednarodni skupnosti je strah pred poškodbami jedrskega objekta vse večji. FOTO: Zaporizhzhya/Npp

»Zelo pomembno je, da se misija izvede na način, ki bo mednarodni skupnosti omogočil, da vidi resnične razmere in ne ruske gledališke predstave,« je še dodal ukrajinski veleposlanik.

Podsekretarka ZN Rosemary DiCarlo je medtem obe strani pozvala, naj se dogovorita o demilitarizaciji nuklearke, kljub temu da se vojna nadaljuje. »Objekt se ne sme uporabljati kot del kakršne koli vojaške operacije. Ponovno pozivamo strani, naj misiji IAEA omogočijo takojšen, varen in neoviran dostop,« je dejala.

Rusko zunanje ministrstvo je sicer v torek obtožilo ZN, da preprečujejo izvedbo misije IAEA v jedrski elektrarni. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je dejala, da se nihče, z izjemo Rusije, ne zanima za misijo. »Dejstvo, da potovanje še ni bilo izvedeno, je žalostna posledica podle igre sekretariata ZN,« je opozorila.

Največjo evropsko jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji na jugu Ukrajine od marca zaseda ruska vojska. V zadnjem času je bilo območje okrog elektrarne in bližnjega mesta Enerhodar pogosto tarča obstreljevanja, za kar sta Rusija in Ukrajina večkrat okrivili druga drugo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hkrati je v mednarodni skupnosti strah pred poškodbami jedrskega objekta vse večji. Pogajanja o misiji IAEA v Zaporožju so privedla tudi do spora o tem, ali bodo strokovnjaki v elektrarno prispeli prek ozemlja pod ruskim nadzorom ali prek ukrajinskega ozemlja, kar bi bilo po mednarodnem pravu pravilno.