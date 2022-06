Rusija krivdo za neplačane dolgove zvrača na Zahod

Rusiji zaradi sankcij, ki jih je Zahod sprejel proti njenemu finančnemu sistemu, v nedeljo po poročanju zahodnih medijev ni uspelo plačati sto milijonov dolarjev obresti na zunanji dolg. Kljub zagotovilom ruskih oblasti, da so zmožne in pripravljene poravnati vse mednarodne obveznosti, bodo finančni trgi obravnavali neplačane račune kot bankrot.

Tuji lastniki ruskih državnih obveznic so konec tedna čakali na plačilo obresti, ki bi prvotno morale biti poravnane 27. maja, a po preteku mesec dni dolgega prehodnega obdobja se denar na njihovih računih še vedno ni pojavil. S tem je bil dosežen svojevrstni mejnik, saj je Rusija vse doslej brez težav poravnavala svoje dolgove.

Moskva: O bankrotu ni mogoče govoriti

V podobnem položaju se je znašlo že dosti držav, a po ocenah strokovnjakov se le redko zgodi, da ima država dovolj denarja za plačilo svojih dolgov, a tega vseeno ne more storiti.

Leta 1918 se je po poročanju agencije Bloomberg nazadnje zgodilo, da Rusija ni plačala zunanjega dolga. Tudi med finančno krizo leta 1998, ko ji ni uspelo izpolniti svojih obveznosti do domačih kreditodajalcev, se je potrudila, da je vsaj poravnala tiste do tujih.

Ruski predsednik Vladimir Putin med proslavo ob dnevu zmage maja letos v Moskvi. FOTO: Reuters

Predstavniki ruske vlade so v zadnjih mesecih očitano nezmožnost poravnavanja obveznosti razglašali za »farso« in za poskus Zahoda, da državo potisne v »umetni« bankrot. Analitiki se strinjajo, da ima Rusija dovolj valutnih rezerv za financiranje svojega dolga, a hkrati opozarjajo, da lahko vzroke za izključitev iz svetovnega finančnega sistema pripiše sama sebi.

V Kremlju so dan po preteku roka za plačilo sto milijonov dolarjev obresti zanikali navedbe tujih medijev o ruskem bankrotu oziroma neplačilu dolga. Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik ruske vlade, je med novinarsko konferenco vztrajal, da je Rusija plačala obresti na izdane državne obveznice že maja in da »ni njena težava«, če je bilo plačilo blokirano s strani zahodnih finančnih institucij, s čimer je implicitno potrdil, da denar ni prišel do lastnikov obveznic.

Tiskovni predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov je dan po preteku roka vztrajal, da je Rusija obresti na omenjene obveznice poravnala že maja. FOTO: Reuters

Tudi rusko finančno ministrstvo je v izjavi za javnost potrdilo, da lastniki obveznic niso bili prejeli plačila obresti, je poročala AFP, a vztrajalo, da je to krivda »tretje strani«, ki je preprečila, da bi vnaprej nakazan denar prišel do naslovnikov. Na ministrstvu so pri tem priznali, da ne morejo nadzirati dejanj tujih finančnih posrednikov.

Plačilo v rubljih ne pride v poštev

Rusija je vse od začetka vojne v Ukrajini uspešno financirala svoj zunanji dolg, kar je ZDA in evropske države napeljalo k uvedbi novih omejitev, s katerimi so Moskvi med drugim onemogočile, da bi svoje obveznosti poravnavala v dolarjih. Kot odgovor na to je ruski predsednik Vladimir Putin prejšnji teden potrdil oblikovanje mehanizma za izvajanje plačil v rubljih, a kot poroča Financial Times, obveznice, na katere Rusija že več kot mesec dni ni plačala obresti, tega ne omogočajo.

Neplačilo dolga bi imelo v normalnih okoliščinah resne posledice za vsako državo. Zaradi škode, ki sta jo rusko gospodarstvo in finančni sistem že utrpela zaradi zahodnih sankcij, opazovalci v njem za zdaj vidijo predvsem simbolični trenutek, ki ponazarja, kako hitro Rusija nazaduje.