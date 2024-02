Rusija lahko na veliko načinov destabilizira Evropo

V nadaljevanju preberite:

Ruska obveščevalna agencija GRU je v procesu reorganizacije­ mreže za podporo svojim dejavnostim v ciljnih državah v tujini.­ Poleg obrobnih političnih voditeljev, ki so močno naslonjeni na Moskvo, si pri destabilizaciji Evrope lahko pomaga na več načinov, pri čemer ji pride prav vse, od tujih študentov z Balkana in iz Afrike, ki študirajo v Rusiji, do kulturnih, humanitarnih in verskih organizacij.

Britanski kraljevi inštitut RUSI se je v posebnem poročilu poglobil v grožnje, ki jih zahodnemu svetu predstavlja Rusija s svojimi metodami nekonvencionalnega vojskovanja zunaj bojišč v Ukrajini. V poročilu, ki obsega 35 strani, je obravnavano obdobje med letoma 2022 in 2024. Avtorji Jack Watling, Oleksandr V. Danylyuk in Nick Reynolds so poudarili, da se s podaljševanjem vojne v Ukrajini veča interes Rusije za nadaljevanje ustvarjanja kriz po Evropi, pri čemer so kot regijo, posebno dojemljivo za takšne poskuse, izpostavili Zahodni Balkan.