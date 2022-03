Rusi trdijo, da so humanitarni koridorji za evakuacijo odprti

9.15 Vladni predstavniki na sestanku o dobavah naftnih derivatov

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom in ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem včeraj v večernih urah opravil sestanek z vodilnimi v Petrolu, MOL-u in OMV o zalogah in dobavah naftnih derivatov v prihodnjih tednih ter ukrepih za nemoteno oskrbo tudi v primeru prekinitev dobav iz Ruske federacije.

Janša zatrjuje, da ima Slovenija dovolj zalog naftnih derivatov. Poleg tega bo vlada v primeru radikalne rasti maloprodajnih cen sprejela dodatne ukrepe za ublažitev. Kakšne, sporočilo vladnega urda za komunciranje ne navaja.

8.43 Rusko obrambno ministrstvo objavilo, da so nekateri humanitarni koridorji odprti

V Ukrajini so vzpostavljeni humanitarni koridorji za evakuacijo civilistov iz Kijeva, Černigova, Sumija, Harkova in Mariupola, piše Reuters, ki se sklicuje na objavo ruskega obrambnega ministrstva. To je v javnost posredovala agencija Interfax in prav tako sporočilo ministrstva, da je ruska stran ob 8. uri po srednjeevropskem času (10. uri po lokalnem) prekinila ogenj.

8.05 Ukrajinski minister: Škode na ukrajinski infrastrukturi za več milijard evrov

Ukrajinski minister za infrastrukturo Aleksander Kubrakov je doslej nastalo škodo na prometnem sistemu zaradi ruskega napada na državo ocenil na približno 9,2 milijarde evrov. Kot je dejal za današnjo izdajo spletnega časnika Ukrajinska pravda, so uničeni predvsem mostovi, železniški tiri ter letališča.

Pri tem je minister Kubrakov izrazil prepričanje, da bo mogoče s pomočjo iz tujine nastalo škodo sanirati v dveh letih, povzema nemška tiskovna agencija DPA. »Ta vojna ni samo naša. Ukrajina brani interese celotnega civiliziranega sveta,« je še dejal ukrajinski minister za infrastrukturo.

8.05 Gazprom še naprej izvaža nafto čez Ukrajino v nespremenjenem obsegu

Ruski naftni gigant Gazprom še naprej izvaža nafto čez Ukrajino v enakem obsegu, 109,5 milijona kubičnih metrov na dan, piše Reuters, ki se sklicuje na rusko novinarsko agencijo RIA.

7.40 Putin v izjavi, ki so jo objavili ob mednarodnem dnevu žensk, zatrdil, da se v Ukrajini borijo samo profesionalni vojaki

Ruski predsednik Vladimir Putin je znova zatrdil, da v vojni v Ukrajini ne sodelujejo ruski naborniki ali rezervisti, temveč le profesionalni vojaki. Medtem v Pentagonu trdijo, da Moskva za boje v Ukrajini novači Sirce in druge tuje borce.

Putin je v izjavi, ki so jo v Kremlju objavili ob mednarodnem dnevu žensk, zatrdil, da se v Ukrajini borijo samo profesionalni vojaki, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Dodal je, da razume skrbi mater in žena ter drugih sorodnikov vojakov, ki so v Ukrajini. »Lahko ste ponosni nanje,« je dejal. Znova je izjavil, da tudi v prihodnje v vojno ne nameravajo vpoklicati rezervistov.

V ameriškem obrambnem ministrstvu pa medtem pravijo, da si Putin prizadeva za sodelovanje v bojih v Ukrajini pridobiti tuje borce, zlasti iz Sirije, ki naj bi sodelovali v urbanih bojih v Kijevu in drugih mestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je povedal, da je nekaj tujih plačancev že v Ukrajini, vendar pa ni jasno, kako uspešna je Rusija pri novačenju tujcev. V bojih v Ukrajini na ruski strani sodelujejo tudi Čečeni.

Borci iz tujine sodelujejo tudi na ukrajinski strani. Po navedbah zunanjega ministra Dmitra Kulebe je menda v državo prišlo okoli 20.000 ljudi, ki so se pripravljeni boriti za Ukrajino, poroča AFP.

Evakuirana otroka iz centralne otroške bolnišnice v KIjevu na vlaku, namenjenem v Lvov. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

7.38 Več mrtvih v napadu na ukrajinski Sumi

V zračnem napadu na mesto Sumi na vzhodu Ukrajine je po navedbah lokalnih oblasti umrlo več kot deset civilistov, med njimi tudi otrok. V spopadih z rusko vojsko so umrli tudi najmanj štirje ukrajinski vojaki, so po poročanju nemške tiskovne agencija DPA sporočile lokalne oblasti. Navedb ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

7.18 V Varnostnem svetu ZN pozivi Rusiji, naj omogoči varen umik civilistov in dostavo humanitarne pomoči

Članice varnostnega sveta Združenih narodov so v ponedeljek skupaj s predstavniki agencij ZN pozivali Rusijo, naj ne ovira civilistov, ki se želijo umakniti z območja spopadov v Ukrajini, in naj omogoči nemoteno dostavo humanitarne pomoči v Ukrajino, kjer se je pred skoraj dvema tednoma začel ruski napad na nekdanjo sovjetsko republiko.

Ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas Greenfield je Rusijo pozvala, naj spoštuje časovno zavezujoče humanitarne koridorje na dogovorjenih lokacijah in pozvala k vzpostavitvi sistema, ki bo pomagal pri premikanju humanitarnih konvojev s hrano, zdravili in drugimi potrebščinami.

Države, ki so obljubile skupaj 1,5 milijarde ameriških dolarjev vredno humanitarno pomoč, je pozvala, naj to pomoč hitro uresničijo, saj se bodo potrebe samo še večale, dokler se bo nadaljeval ruski napad na Ukrajino.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina je obtožila, da ima okruten načrt za Ukrajino, in zatrdila, da se Ukrajinci ne bodo predali. Dejala je, da bodo ZDA stale Ukrajincem ob strani, Putin pa je po njenih besedah očitno pripravljen žrtvovati več tisoč ruskih vojakov za svoje osebne ambicije.

Izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell je v VS ZN dejala, da je od začetka ruske invazije v Ukrajini umrlo najmanj 27 otrok, 42 pa je ranjenih. Številni drugi so resno travmatizirani. Dejala je, da so tarča napadov tudi dijaški domovi, šole, sirotišnice in bolnišnice, kakor tudi objekti za vodo in sanitarije.

Begunci čakajo prevoz po prečkanju mejnega prehoda med Ukrajino in Poljsko Medyka. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

3.10 Ukrajinski zunanji minister namerava predlagati srečanje Putina in Zelenskega

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je na ukrajinski televiziji dejal, da bo na srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v četrtek v Turčiji predlagal srečanje med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

»Želimo si pogovora med predsednikom Ukrajine in Putinom, ker je on tisti, ki sprejema končne odločitve,« je dejal Kuleba.

Zelenski je sicer že večkrat predlagal srečanje in pogovor s Putinom, preden se je ruski predsednik odločil za napad na Ukrajino. Zelenski ga je klical v Kremelj tudi tik pred invazijo, vendar se Putin ni odzval na klic.

3.02 Ukrajinci naj bi ubili ruskega generala Gerasimova

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je sporočila, da je bil v bojih okrog Harkova ubit 45-letni ruski general Vitalij Gerasimov, sicer veteran bojev v Čečeniji in Siriji. Leta 2014 je sodeloval tudi v ruski okupaciji polotoka Krim.

Rusija novice še ni komentirala, če je resnična, pa je to drugi ruski general, ki ga je doletela smrt med napadom na Ukrajino. Prvi je bil general Andrej Suhovecki, poveljnik ruske 7. zračne divizije, ki je bil prav tako veteran bojev v Siriji.

1.43 Ruski veleposlanik pri ZN napovedal prekinitev ognja za odprtje humanitarnih koridorjev

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je ob koncu zasedanja varnostnega sveta o Ukrajini dejal, da bo Rusija danes ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času prekinila sovražnosti in odprla humanitarne koridorje za evakuacijo civilnega prebivalstva mest Kijev, Černigov, Sumi in Mariupol.

Nebenzija je pri tem zagotovil, da Ukrajincev ne bodo silili, da gredo v Rusijo. »Ponujena je evakuacija do mest zahodno od Kijeva in na koncu se bodo ljudje sami odločili, kam želijo biti evakuirani,« je dejal Rus.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je skoraj sočasno na ukrajinski televiziji dejal, da je Ukrajina namesto humanitarnih koridorjev od Rusije dobila v ponedeljek tanke, rakete in mine. »Minirali so celo ceste, ki so bile dogovorjene poti za dostavo hrane in zdravil otrokom v Mariupolu,« je dejal Zelenski, ki ostaja v Kijevu med bojem proti okupatorju.

Fotografija prikazuje včerajšnje stanje v mestu Irpin zahodno od Kijeva. FOTO: oAris Messinis/AFP

1.14 V ameriškem kongresu dosegli dogovor o embargu na uvoz ruske nafte in plina

Vodilni predstavniki demokratske in republikanske stranke so v ponedeljek dosegli dogovor o potrditvi predloga zakona za embargo na uvoz ruske nafte in plina ter za ukinitev statusa stalne normalne trgovinske partnerice za Rusijo, poročajo ameriški mediji na podlagi neimenovanih zaupnih virov v kongresu. Vlada predsednika ZDA Josepha Bidna še ni sprejela odločitev za naftni embargo zaradi napada na Ukrajino in se o tem posvetuje z zavezniki. V primeru potrditve predloga zakona ga bo moral Biden podpisati, preden bo začel veljati.

Nemčija se uvozu ruskega plina noče odpovedati, Biden pa je bil doslej zadržan, ker bo prepoved uvoza nafte pomenila povišanje cen bencina v ZDA, čeprav iz Rusije ne uvozijo veliko. Ukinitev statusa normalne trgovinske partnerice za Rusijo pa bo dejansko pomenila konec ruskega izvoza v ZDA, saj se bodo carine krepko povišale.

00.30 EU o pomoči beguncem iz Ukrajine in odpravi odvisnosti od ruske energije

Evropski parlament bo danes v Strasbourgu razpravljal o pomoči vse večjemu številu beguncev, ki iz Ukrajine bežijo pred rusko invazijo, prizadevanja za pomoč beguncem pa bo predstavila tudi evropska komisija. V luči vojne v Ukrajini bo komisija predstavila tudi sveženj predlogov za odpravo odvisnosti od ruskega plina in nafte.

Predlogi evropske komisije, s katerimi bi EU odpravila odvisnost od ruske energije, bodo vključevali prizadevanja za diverzifikacijo dobave, krepitev naložb v obnovljive vire energije ter pospešeno izvajanje evropskega zelenega načrta ter zaščito potrošnikov in podjetij.

Evropski parlament bo na zasedanju, na katerem bo glavna tema vojna v Ukrajini, danes razpravljal o valu beguncev, ki pred rusko agresijo bežijo iz države. Po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce je iz Ukrajine zbežalo že več kot 1,7 milijona ljudi. V Evropo pa bi jih, če se bodo napadi iz Rusije nadaljevali, lahko vstopilo do pet milijonov, je v ponedeljek opozoril visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.