Rusija po krajšem predahu obnovila ofenzivo v Donbasu

14.21 Britanski vojaški poveljnik zavrnil ugibanja o Putinovem zdravstvenem stanju

London, 17. julija (STA) - Poveljnik britanskih oboroženih sil Tony Radakin je zavrnil ugibanja o slabem zdravstvenem stanju ruskega predsednika Vladimirja Putina, ugibanja o možnosti atentata nanj pa prav tako označil za neutemeljena, poročata britanski BBC in nemška tiskovna agencija dpa.

Admirala Tonyja Radakina so v današnji oddaji Sunday Morning na britanski mreži BBC vprašali, ali bi lahko Putina v Rusiji »strmoglavili« in če bi lahko v Rusiji prišlo do zamenjave režima. Radakin je odgovoril z mnenjem, da »so nekatere pripombe in ugibanja o tem, da se Putin ne počuti dobro ali da ga bo nekdo zagotovo umoril ali odstavil, le pobožne želje«. »Kot vojaški strokovnjaki vidimo, da je režim v Rusiji razmeroma stabilen, da je predsednik Putin z lahkoto zatrl vsakršno opozicijo, da mu je ruski politični vrh zvest in nihče ni zares motiviran, da bi ga izzval,« je dejal Radakin.

Dodal je, da bo Rusija še naprej predstavljala »izziv in grožnjo«, na kar bi se moral po njegovem pripraviti tudi naslednji britanski premier. Glede svojega nekdanjega obiska v Kijevu pa je dejal, da ukrajinska vojska absolutno verjame v svojo zmago. »V načrtu imajo, da bodo ponovno zavzeli celotno ozemlje Ukrajine,« je dodal Radakin, ki ob tem ocenjuje, da je Rusija doslej izgubila več kot 30 odstotkov svojih kopenskih vojaških zmogljivosti.

12.50 Več članic G20 za težave v svetovnem gospodarstvu obtožilo Rusijo

Več članic skupine G20, ki združuje najbolj industrijsko razvite države, je ob srečanju finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank držav članic poudarilo, da je ruska vojna proti Ukrajini upočasnila okrevanje svetovnega gospodarstva in povzročila nazadovanje, poroča španska tiskovna agencija EFE.

To je bil končni povzetek srečanja finančnih voditeljev skupine G20, ki je v petek in soboto potekalo na otoku Bali, navaja današnja izjava oblasti v Indoneziji, ki je gostila srečanje kot letošnja predsedujoča skupini G20. Besedilo so pripravile indonezijske oblasti, ker skupnega sporočila po srečanju ni bilo, predvsem zaradi razlik v mnenjih med članicami skupine G20 glede vpliva ruske invazije na Ukrajino na svetovno gospodarstvo, ki se sooča z visoko inflacijo ter prehrambeno in energetsko krizo.

»Številne članice so se strinjale, da je okrevanje svetovnega gospodarstva upočasnjeno in da je na poti do okrevanja veliko ovir, predvsem zaradi ruske vojne proti Ukrajini, ki so jo ostro obsodili,« je zapisano v sporočilu predsedujoče skupini G20. »Članice so ugotovile, da so se že predhodno obstoječi izzivi še zaostrili, vključno z neskladji med ponudbo in povpraševanjem, motnjami v oskrbi ter višjimi cenami blaga in energije, kar je še povečalo inflacijske pritiske in prispevalo k vse večjemu tveganju negotovosti preskrbe s hrano,« še navaja sporočilo.

Indonezijska finančna ministrica Sri Mulyani Indrawati je morala priznati, da skupnega stališča o vojni v Ukrajini ni. FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP

Indonezijska ministrica za finance Sri Mulyani Indrawati je v soboto ob koncu srečanj, ki se jih je udeležila tudi ruska delegacija, dejala, da ima vsaka država svoja stališča, ki jih ni bilo mogoče uskladiti, zlasti glede vojne v Ukrajini. Skupino G20 sicer sestavljajo Nemčija, Savdska Arabija, Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Južna Koreja, ZDA, Francija, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Mehika, Združeno kraljestvo, Rusija, Južna Afrika, Turčija in Evropska unija.

11.12 Ruske sile so obnovile ofenzivo v Donbasu

Ruske oblasti so v soboto po krajšem predahu po zavzetju mest Severodoneck in Lisičansk obnovile svojo ofenzivo v vzhodni ukrajinski regiji Donbas. Ukrajinskim silam je medtem v zadnjih 24 urah uspelo odbiti ruske napade v smeri mest Bahmut in Slovjansk v regiji Doneck, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je med pregledom enot, ki se bojujejo v Ukrajini, ukazal, da pospešijo tempo in intenzivnost napadov ter odredil vojski, naj razširi svoje napade v vseh smereh, poroča dpa. Cilj ukazov naj bi bil preprečiti Kijevu izvajanje množičnih artilerijskih in raketnih napadov na infrastrukturo in civiliste v Donbasu in drugje.

Tudi vojaški strokovnjaki Inštituta za vojne študije (ISW) s sedežem v ZDA so opazili, da ruske enote končujejo predah po zavzetju mest Severodoneck in Lisičansk. Trenutno potekajo spopadi manjšega obsega, a če je njihovega premora resnično konec, bodo Rusi v prihodnjih 72 urah verjetno nadaljevali in razširili svoje vojaške operacije, je zapisano v analizi ISW.

Ukrajinske sile so medtem sporočile, da so v zadnjih 24 urah odbile ruske napade v smeri mest Bahmut in Slovjansk v regiji Doneck. »Zaradi velikih izgub je večina ruskih vojakov v zelo slabem moralno-psihološkem stanju in išče način, kako se izogniti sodelovanju v nadaljnjih bojnih operacijah,« piše v poročilu ukrajinskega generalštaba. Spopadi se še vedno nadaljujejo v okolici termoelektrarne Vulehirsk pri Bahmutu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo tudi odgovornost za nedavni zračni napad na industrijsko mesto Dnipro. V napadu naj bi umrli trije ljudje, 15 pa je bilo ranjenih. Ukrajina je rusko stran obtožila, da je napadla civilno infrastrukturo, Moskva pa trdi, da je bil napad osredotočen na tovarno, ki proizvaja dele za balistične rakete.

Gasilci se trudijo zaustaviti požar na polju žita, ki ga je povzročilo obstreljevanje. FOTO: AFP

Ob grozeči svetovni prehranski krizi, ki jo je povzročila vojna, je proruska uprava v jugovzhodni ukrajinski regiji Zaporožje sporočila, da v velikem obsegu izvaža žito. Vodja proruske uprave Jevhen Balickij je dodal, da je bilo odpremljenih že več kot 100 vagonov. Pri tem ni omenil, kam so bile pošiljke namenjene, vendar jih je z vlakom mogoče prepeljati le na Krim ali v Rusijo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v soboto dejal, da je Ukrajina ponovno zavzela nekatera območja, ki jih je zasedla Rusija, in da se bo še naprej borila za ponovno pridobitev vsega ukrajinskega ozemlja, ki je trenutno pod ruskim nadzorom.