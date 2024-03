Rusija sprožila obsežen raketni napad na Kijev

Ruska vojska je danes zjutraj sprožila obsežen raketni napad na Kijev, v katerem je bilo ranjenih najmanj osem ljudi, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko na telegramu. Ostanki prestreženih raket so padli na več mestnih četrti in zanetili več požarov, je zapisal Kličko.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po napadu ponovil poziv mednarodni skupnosti, naj Ukrajini priskoči na pomoč z naprednimi sistemi zračne obrambe. »Tak teror se nadaljuje dan in noč,« je Zelenski zapisal na telegramu, obenem pa izrazil prepričanje, da je te napade mogoče ustaviti s politično voljo partneric Ukrajine. Kot trdi, ruske rakete namreč niso sposobne obiti sistemov zračne obrambe, kot je, denimo, ameriški patriot.

Dve osebi sta zaradi poškodb potrebovali bolnišnično oskrbo. To je bil prvi večji raketni napad na Kijev v zadnjih tednih. Zadnji večji raketni napad na Kijev so ruske sile izvedle konec januarja.

Kot je po pisanju Reutersa dejal Kličko, so ostanki sestreljene ruske rakete padli v različnih delih mesta. Dejal je, da so ti ostanki zadeli več stanovanjskih stavb, industrijskih območij in vrtec. V različnih delih prestolnice gasijo več požarov.

Kasneje so sporočili, da je ukrajinska zračna obramba sestrelila vseh 31 ruskih raket, ki so ciljale na glavno mesto Kijev. Kot je dejal ukrajinski poveljnik zračnih sil Mikola Olešuk, so bile sestreljene dve balistični raketi in 29 križarskih raket.