Rusija tudi na božič z obsežnimi napadi na Ukrajino

Ruska vojska je sprožila obsežne raketne napade na ukrajinske energetske objekte, pri tem je bilo ranjenih več ljudi. Po vsej Ukrajini so se na božični dan oglasile sirene, ki opozarjajo na nevarnost zračnih napadov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad ruskih sil na božični dan obsodil in ga označil za nečloveškega.

Ruske enote znova izvajajo obsežen napad na ukrajinski energetski sektor, je davi na Telegramu sporočil ukrajinski minister za energetiko Herman Haluščenko. Kot je dodal, so bili zato sprejeti ukrepi za zmanjšanje porabe energije v državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Precej ljudi v Ukrajini je božič preživelo v zakloniščih. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Oblasti v mestu Harkov na vzhodu države so sporočile, da je na mesto padlo več balističnih raket, o eksplozijah poročajo tudi v mestu Dnipro.

»Harkov je tarča obsežnega raketnega napada,« je na Telegramu sporočil župan mesta Igor Terehov, ki je opozoril, da »balistične rakete še vedno letijo proti mestu«. Najmanj trije ljudje so bili ranjeni, v napadih pa je nastala tudi gmotna škoda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Putin je za napad namenoma izbral božič. Kaj je lahko bolj nečloveško? Več kot 70 raket, vključno z balističnimi, in več kot sto brezpilotnih letal. Tarča je naš energetski sistem,« je opozoril Zelenski.

Uničenje v mestu Krivi Rog. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai/Reuters

Rusija je izvedla napade na Ukrajino tudi na božični večer, v napadu na mesto Krivi Rog na jugovzhodu države so poročali o najmanj eni smrtni žrtvi.

Ukrajinci letos božič drugič praznujejo 25. decembra in ne 7. januarja, ki je datum tega praznika v ruski pravoslavni cerkvi. Odločitev je ena v nizu potez, ki so jih v Kijevu lani sprejeli s ciljem odmika od Moskve in ruske tradicije po napadu februarja 2022.