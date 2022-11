Domnevno ruski raketi zadeli Poljsko, najmanj dve osebi mrtvi

Visok predstavnik ameriških obveščevalnih služb je naznanil, da so ruske rakete zadele Poljsko, članico Nata, pri čemer sta bili ubiti dve osebi, kar bi lahko pomenilo zelo resno zaostritev razmer, poročajo tuji mediji. Izstrelka iz Rusije naj bi domnevno preletela mejo med Ukrajino in Poljsko in zadela obmejno poljsko vas Przewodow. Iz Bele hiše in Pentagona so medtem sporočili, da navedbe ne morejo potrditi.Poljski premier Mateusz Morawiecki je že sklical krizni sestanek.

Tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Mueller ni takoj potrdil informacij visokega predstavnika ameriške obveščevalne službe, ki je zaradi občutljivosti razmer govoril pod pogojem anonimnosti. Vendar je Mueller potrdil, da so se najvišji voditelji sestali na nujnem sestanku zaradi kriznih razmer.

Rusko obrambno ministrstvo je v izjavi že zanikalo, da bi na Poljsko priletele ruske rakete in poročila označilo za »namerno provokacijo«. »Izjave poljskih medijev in uradnikov o domnevnem padcu "ruskih" raket na območju Przewodowa so namerna provokacija z namenom zaostrovanja razmer. Z ruskimi raketami niso bili izvedeni nobeni napadi na cilje v bližini ukrajinsko-poljske državne meje. Razbitine, ki so jih objavili poljski mediji s prizorišča v vasi Przewodow, nimajo nobene zveze z ruskim orožjem,« so sporočili.

Madžarski premier Viktor Orban je zaradi poročil, da je raketa zadela Poljsko, že sklical obrambni svet, poroča AFP. Estonsko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da so novice s Poljske »najbolj zaskrbljujoče,« in izjavilo, da je Estonija pripravljena braniti »vsak centimeter Natovega ozemlja«.

Ogromno ruskih raket nad Ukrajino

Ruske sile so na cilje v Ukrajini po navedbah Kijeva danes izstrelile približno sto raket. Glavna tarča so bili objekti kritične infrastrukture. Po navedbah Kijeva gre za najbolj obsežne napade na energetsko infrastrukturo od začetka vojne. Brez električne energije je ostalo več kot sedem milijonov gospodinjstev. V prestolnici Kijev so rakete zadele dve stanovanjski zgradbi in terjale najmanj eno smrtno žrtev. Po vsej Ukrajini pa je bil razglašen alarm zaradi nevarnosti zračnih napadov.

Rusija je danes na Ukrajino izstrelila približno sto raket. FOTO: Stringer Reuters

Do izpada elektrike pa ni prišlo le v več mestih v Ukrajini, temveč tudi v Moldaviji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »V delih Moldavije prihaja do izpadov električne energije zaradi ruskih izstrelkov, ki so zadeli ukrajinska mesta in vitalno infrastrukturo,« je na Twitterju zapisal zunanji minister Nicu Popescu. Pri tem je poudaril, da vsaka bomba, ki pade na Ukrajino, prizadene tudi Moldavijo, in hkrati Rusijo pozval, naj nemudoma preneha z napadi.