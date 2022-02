Ruski napad na Ukrajino že sredi tedna?

Rusija zagotavlja, da so napovedi njenega napada na Ukrajino le ameriška histerija in anglo-saksonska žeja po vojni, kdo ima prav, pa bo znano že kmalu: ameriške in britanske obveščevalne službe invazijo države, ki ji je ruski predsednik Vladimir Putin leta 2014 odvzel Krim, napovedujejo za sredino tedna.

MZZ slovenskim državljanom priporoča naj zapustijo Ukrajino Ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da zaradi nadaljnjega poslabšanja varnostnih razmer v Ukrajini slovenskim državljanom odsvetuje potovanja v to državo. Tistim slovenskim državljanom, ki so še v Ukrajini, pa priporoča, naj državo brez odlašanja zapustijo. STA

Čez nekaj ur bo ameriški predsednik Joe Biden govoril z ruskim prvakom, že prej je ameriške državljane pozval, naj zapustijo Ukrajino, dokler je še mogoče. V nedavnem televizijskem intervjuju je demokratski predsednik opozoril, da jih ne bodo vojaško osvobajali: »To je svetovna vojna, če začnejo Američani in Rusi streljati drug na drugega.« Zadeve lahko hitro postanejo »nore«, je dejal. ZDA Ukrajino oskrbujejo z vojaško opremo in orožjem, med njimi protitankovskimi raketami.

Rusko vojaško letalo Su-27. Foto Str Afp

Svoje državljane domov kliče tudi vse več evropskih držav, še ta konec tedna naj bi Ukrajino zapustili britanski vojaki, ki urijo ukrajinske. Ameriški zunanji minister Antony Blinken v prihodnjih dneh vidi ključni trenutek krize, ki je nastopila zaradi ruskega kopičenja vojakov v bližini ukrajinskih meja, predsednikov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan ne izključuje invazije še pred koncem pekinških olimpijskih iger.

V Washingtonu še posebej opozarja na premike v Belorusiji in so v minulih dneh vodili številna posvetovanja s partnericami iz vojaške zveze Nato. Putin zahteva izjavo proti ukrajinskemu članstvu v severnoatlantski vojaški zvezi ter umik orožja starih članic iz ozemlja tistih po letu 1997. Med te sodi tudi Slovenija, v bolj ogrožene med njimi kot Poljsko in Romunijo pa so Američani že poslali vojaške okrepitve. Voditelji zahodnih držav razpravljajo sankcijah, ki naj bi Rusijo v primeru napada kaznovale kot še nikoli doslej.

Svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Jake Sullivan ne izključuje ruskega napada na Ukrajino še pred koncem pekinških olimpijskih iger. Foto Leah Millis Reuters

Zahodne obveščevalne službe naj bi pridobile podatke o konkretnih poteh ruske vojske v Ukrajino, tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zakharova pa je na družbenih omrežjih ocenila, da so provokacije, dezinformacije in grožnje priljubljena metoda »Anglosaksoncev« za reševanje njihovih lastnih težav. Tudi ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov je ameriški reviji Newsweek zagotovil, da ne bodo nikogar napadli. Rusija pa zaradi strahu pred provokacijami »tretjih držav« iz Ukrajine vendarle tudi sama umika del diplomatskega osebja.