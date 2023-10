Ruski obrambni minister: Ukrajinske sile v protiofenzivi neuspešne

Poskusi ukrajinskih sil, da bi v protiofenzivi prebile rusko obrambno linijo na vzhodu in jugu države, so bili neuspešni, je v torek dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Kot je tudi poudaril, ima Rusija dovolj prostovoljcev in pogodbenih vojakov, zato vpoklic novih nabornikov ni potreben, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Šojgu je na srečanju vojaškega vodstva v Moskvi dejal, da so ruske sile »znatno oslabile« bojni potencial ukrajinske protiofenzive.

Ruska vojska je uspešno odbila ukrajinske napade na območju Bahmuta in Soledarja v regiji Doneck, neuspešni so bili tudi ukrajinski poskusi, da bi prebili rusko obrambno linijo v Rabotinu in Verhovem v Zaporožju, je dejal.

»Naše enote so znatno oslabile sovražnikov bojni potencial in povzročile resno škodo,« je povedal visokim ruskim vojaškim uradnikom.

Ruski obrambni minister je tudi dejal, da vpoklic novih ruskih nabornikov za vojno v Ukrajini ni potreben. Poudaril je, da ima Rusija dovolj prostovoljcev in pogodbenih vojakov za izvedbo nalog, potrebnih v vojni proti Ukrajini. Njihovo število je zdaj 335.000, je dejal. Samo septembra je po njegovih besedah več kot 50.000 državljanov podpisalo pogodbo o služenju vojaškega roka, poroča nemška tiskovna agencija DPA.