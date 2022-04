Ruski plin kljub sporu o plačilih v rubljih normalno teče na zahod

Kljub zaskrbljenosti, da bo zaradi spora okoli evropskih sankcij proti Rusiji in zahtev po plačilih v rubljih prekinjeno pošiljanje ruskega plina v Evropo, je ruski energetski velikan Gazprom danes sporočil, da plinovodi še vedno pošiljajo plin proti zahodu, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik Gazproma Sergej Kuprijanov je po poročanju tiskovne agencije Interfax zatrdil, da bo danes v Evropo prečrpanih 104,4 milijona kubičnih metrov plina. To je skoraj največja dnevna količina, ki jo dovoljujejo veljavne pogodbe, poroča DPA. Dobava plina se tako nadaljuje kljub grožnjam Kremlja, da bo zaprl plinovode, če Zahod ne bo začel plačevati plina v rubljih. Zahodne sankcije proti Rusiji, ki so sledile napadu na Ukrajino, so prizadele rusko gospodarstvo in povzročile padec vrednosti rublja, siljenje k plačilu v rubljih pa bi pomagalo okrepiti rusko valuto, navaja DPA. Vendar je Zahod to zahtevo Moskve zavrnil.

Danes je začel veljati nov predlog, ki dovoljuje plačila v dolarjih ali evrih, vendar morajo kupci za plačevanje plina imeti odprt račun v rubljih pri banki Gazprombank, ki ni predmet zahodnih sankcij. Kot je že v sredo poročala dpa, bi ta lahko sprejemala evrska plačila in jih nato pretvorila v plačila v rubljih. Kot poroča DPA, zaenkrat še ni jasno, ali so zahodni kupci odprli takšne račune.

Danes so cene zemeljskega plina v Evropi ob začetku trgovanja na londonski borzi ICE dosegle vrednost 1522 dolarjev za 1000 kubičnih metrov oz. 133 evrov za megavatno uro, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Po zadnjih podatkih je za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo maja na londonski borzi ICE treba odšteti 123,5 evra za megavatno uro, kar je okoli 1,9 odstotka manj kot v četrtek.