Rusko sodišče Marini Ovsjanikovi odredilo hišni pripor

Moskovsko okrožno sodišče je danes nekdanji novinarki državne televizije Marini Ovsjanikovi zaradi širjenja lažnih informacij o ruski vojski odredilo hišni pripor. 44-letni novinarki, ki je širši javnosti postala znana marca, ko je s protestom proti vojni v Ukrajini prekinila televizijsko oddajo, grozi do deset let zapora.

Na zatožni klopi je Ovsjanikova po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v rokah držala napis »Naj vas mrtvi otroci preganjajo v sanjah,« medtem ko jo je obkrožalo več policistov. Njen odvetnik Dmitrij Zahvatov je na Telegramu zapisal, da tako strogo niso varovali niti najbolj brutalnega serijskega morilca v Sovjetski zvezi Andreja Čikatila.

Sodišče je med obravnavo za zaprtimi vrati odločilo, da se Ovsjanikovi do 9. oktobra odredi hišni pripor. »Sploh ne vem, kaj naj rečem. Dobro, da ni v zaporu? Vsekakor dobro,« je dejal Zahvatov in zatem dodal, da gre vseeno za odvratno potezo oblasti, navaja AFP.

Ruske oblasti so novinarko pridržale v sredo, potem ko so ji preiskale stanovanje, in jo obtožile širjenja lažnih informacij o ruski vojski. Obtožbe so povezane s protestom Ovsjanikove sredi julija, ko je v bližini Kremlja v rokah držala transparent z napisom »Putin je morilec, njegovi vojaki so fašisti,« pred njo pa so bile na tla položene tri lutke z rdečo barvo na obrazih in oblačilih.

Ovsjanikova, sicer rojena v Ukrajini, je širši javnosti postala znana marca, potem ko je s protestom proti vojni v Ukrajini in širjenju propagande s strani ruskih oblasti prekinila informativno oddajo na ruski državni televiziji. Zaradi nasprotovanja ruski invaziji na Ukrajino je bila v zadnjih mesecih že nekajkrat aretirana in tudi denarno kaznovana.

Med drugim je na sodišču podprla nedavno priprtega ruskega opozicijskega politika Iljo Jašina, na spletu pa je objavljala protivladne zapise.

V mesecih po televizijskem protestu je Ovsjanikova nekaj časa preživela v tujini in tri mesece delala za nemški časnik Die Welt. Julija se je nato vrnila v Rusijo, da bi rešila spor glede skrbništva za svoja otroka.