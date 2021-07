Ryanair bo zaposlil več kot 2000 novih pilotov

Irska letalska družba Ryanair bo ob okrevanju po pandemiji koronavirusa zaposlila več kot dva tisoč dodatnih pilotov. Piloti bodo leteli z novo Ryanairovo floto letal Boeing 737 max, s katerimi v družbi pričakujejo zmanjšanje stroškov in izpustov ogljikovega dioksida, po francoski tiskovni agenciji AFP povzema STA.



Družba je maja objavila, da je zaradi vpliva pandemije covida-19 na letalsko industrijo na letni ravni zabeležila milijardo evrov izgube, a v družbi zdaj načrtujejo pot do okrevanja, navaja AFP.



»Z dobavo več kot 210 letal Boeing 737-8200 bo Ryanair v naslednjih treh letih zaposlil več kot dva tisoč pilotov, da bodo zasedli delovna mesta, ustvarjena s to rastjo,« je povedal kadrovski direktor Ryanaira Darrell Hughes. Kot je dejal, so v družbi z veseljem začeli načrtovati vrnitev k rasti v prihodnjih letih. Do leta 2024 pričakujejo povečanje števila potnikov na 200 milijonov.



Ryanair je decembra lani podpisal pogodbo za nakup 75 letal Boeing 737 max. Skupno število naročenih letal je tako naraslo na 210, družbi pa bodo dostavljeni do leta 2024.



Za proizvajalca letal Boeing je bilo to prvo večje naročilo letal 737 max po njihovi prizemljitvi pred dvema letoma, ki je sledila letalskima nesrečama leta 2018 in 2019, še navaja AFP.

