S kamikazami nad infrastrukturo

Po vsej Ukrajini so danes zjutraj zatulile sirene, ki so opozarjale na nevarnost raketnih obstreljevanj oziroma napadov s »kamikazami«, iranskimi brezpilotnimi letali, s katerimi so v ponedeljek po besedah kijevskega župana Vitalija Klička ruske sile udarile tudi po ukrajinski prestolnici.