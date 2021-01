Sandersove rokavice so prinesle 1,8 milijona dobrodelnih dolarjev

Pojavil se je v nešteto memih

Bernie Sanders bo letos septembra dopolnil 80 let, v ameriški zvezni politiki pa je že od leta 1991. Od 1991 do 2007 je bil član predstavniškega doma, od leta 2007 pa je senator. Je neodvisni politik, čeprav mu je blizu demokratska stranka. V tej stranki si je dvakrat, leta 2016 in 2020, neuspešno prizadeval, da bi postal njen kandidat za predsednika ZDA. Je zagovornik socialdemokratske in napredne politične usmeritve in ostro nasprotuje socialni neenakosti in neoliberalizmu, kar ga v ZDA še umešča med skoraj skrajne levičarje.

Rokavice so iz recikliranega puloverja

Tobey King iz Teksasa je s svojo kvačkano lutko orokavičenega Sandersa na Ebayu za dobrodelne namene zaslužila 20.300 dolarjev. FOTO: Tobey King

Fotografije vermontskega senatorja in nesojenega kandidata za predsednika ZDA, ki je na inavguraciji predsednikazdolgočaseno sedel z doma pletenimi rokavicami na rokah, so takoj po slovesnosti postale svetovni spletni hit. Sanders je Bidnu s svojo ravnodušnostjo, mirnostjo, odmaknjenostjo od drugih gostov in z rokavicami, ki so močno izstopale iz parade dragih ekskluzivnih oblačil in modnih dodatkov drugih gostov, skorajda ukradel inavguracijsko predstavo.Zato ni čudno, da so podobo orokavičenega levičarskega politika ustvarjalci smešnih podob, memov, uporabili na najrazličnejše načine in ga objavljali sedečega za bobni, z gradbenimi delavci visoko nad New Yorkom, v kiparskem ateljeju in na nešteto drugih mogočih in nemogočih krajih, povsod ravnodušnega in zdolgočasenega. V njegovi domači zvezni državi pa je njegova podoba pripomogla k temu, da so dobrodelne organizacije zbrale 1,8 milijona ameriških dolarjev za svoje akcije.Kar Sanders sam je različne izdelke teh dobrodelnih organizacij, kot so puloverji, majice in nalepke, na katerih je bila njegova zdaj že legendarna podoba z rokavicami, ponudil naprodaj na svoji spletni strani in prve pošiljke so pošle v manj kot pol ure. »Z ženosva bila navdušena nad vso ustvarjalnostjo številnih ljudi v zadnjem tednu in sva zelo vesela, da sva lahko izkoristila mojo slavo na internetu za pomoč prebivalcem Vermonta,« je včeraj sporočil Sanders.Slavne volnene rokavice je Sandersu prek hčerke že pred časom podarila učiteljica iz Vermonta. Rokavic pravzaprav ni spletla, ampak jih je ukrojila in sešila iz rabljenega puloverja, ki se je pri pranju skrčil in ga ni mogla več nositi. Reciklaža torej, ki je dodala še nekaj čara vsej zgodbi. In seveda so Ellisovo po izbruhu slave njenih rokavic začeli nadlegovati tisoči, ki bi radi od nje kupili enake rokavice. A je konec tedna izdelala samo tri pare in jih prodala na dražbah. Izkupiček od enega para je podarila dobrodelni organizaciji, ki pomaga revnim, izkupiček drugega para bo pomagal zavetišču za živali, tretji par pa bo pomagal pri šolanju njenih otrok.S posebno uspešno samostojno dobrodelno akcijo na temo Sandersovih rokavic pa se lahko pohvali 46-letnaiz Teksasa. Ker zelo rada kvačka in je imela že prej pripravljen tudi vzorec za kvačkano lutko Bernieja Sandersa, je lutko nakvačkala takoj, ko je postal spletna senzacija, in mu seveda dodala tudi rokavice s slavnim cikcakastim vzorcem. Najprej je fotografijo lutke objavila na svojem instagram računu, in ker je bil odziv ljudi neverjeten, je kvačkanega Bernieja v soboto ponudila na dobrodelni dražbi na Ebayu. Lutko je prodala za neverjetnih dvajset tisoč tristo ameriških dolarjev, ki jih bo donirala dobrodelni organizaciji Meals on Wheels.