Šanghaj v novo množično testiranje prebivalcev na koronavirus

V Šanghaju bodo mestne oblasti v soboto zaprle jugozahodno okrožje Minhang z 2,7 milijona prebivalci, da bi opravile množično testiranje na novi koronavirus, so oblasti danes sporočile na družbenih omrežjih. Dodale so, da bo zaprtje odpravljeno, ko bodo zbrani vzorci, vendar niso navedle točnega datuma.

V izjavi mestne oblasti prav tako niso navedle, kakšni ukrepi bodo uvedeni v primeru pozitivnih testov. Šanghaj je danes poročal o devetih novih lokalnih okužbah, a nobena ni bila v Minhangu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mestne oblasti so zanikale govorice, da bodo ponovno postopoma zaprle preostale dele mesta. Sporočile so, da so na posameznih območjih sicer izdani ukazi o zaprtju, vendar se mesto kot celota postopoma vrača k normalni proizvodnji in življenju.

Šanghaj je prejšnji teden sprostil nekatere stroge ukrepe proti novemu koronavirusu, ki so jih pred dvema mesecema uvedli zaradi hitrega porasta okužb v mestu. Vendar zaprtje ni bilo nikoli v celoti odpravljeno. Za skupnosti, ki so veljale za visoko tvegane, so namreč še vedno veljale stroge omejitve gibanja.

Kitajska je zavzela strategijo ničelne tolerance do covida-19, zaradi česar so v večjih mestih v zadnjih mesecih v nasprotju s trenutnimi trendi v svetu, ki se v veliki meri vrača v normalno življenje, uvedli stroga zaprtja javnega življenja, prebivalci pa so bili podvrženi množičnim testiranjem.